真·小屏旗舰？疑似5.4英寸iPhone 12屏幕曝光

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









传闻苹果今年将会至少发布 4 款新 iPhone，从目前的种种迹象来看也的确如此，在众多新 iPhone 传闻当中，“小屏”iPhone 12 无疑是最受关注的。





此前已有不少证据暗示苹果可能会发布一款 5.4 英寸的全面屏 iPhone，主打单手握持。今天微博博主@数码闲聊站曝光了疑似 5.4 英寸 iPhone 12 的屏幕组件，并表示是真机屏幕，可以单手握持。





从曝光的图片来看，5.4 英寸版本的 iPhone 12 依然会采用刘海的全面屏方案，整体设计上相较于当前的全面屏 iPhone 应该不会出现比较大的变化，中框设计可能会使用较为方正的设计，而 2.5D 的玻璃设计也有可能会放弃，采用直屏的方案。





由于机身较小，按照之前韩国媒体爆料的细节看，5.4 英寸版本的机型内置的可能是 2227mAh 容量电池，不知道实际续航水平会处于哪个梯队。





真小屏旗舰要来了，喜欢 iPhone SE 的朋友应该会对这款产品感兴趣？









编辑于 2020-07-27 13:28:35