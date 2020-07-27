真·小屏旗舰？疑似5.4英寸iPhone 12屏幕曝光

乔纳森森森 发表于: 07-27 12:06:25
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单手握持依然是很多消费者想要的。

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传闻苹果今年将会至少发布 4 款新 iPhone，从目前的种种迹象来看也的确如此，在众多新 iPhone 传闻当中，“小屏”iPhone 12 无疑是最受关注的。

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此前已有不少证据暗示苹果可能会发布一款 5.4 英寸的全面屏 iPhone，主打单手握持。今天微博博主@数码闲聊站曝光了疑似 5.4 英寸 iPhone 12 的屏幕组件，并表示是真机屏幕，可以单手握持。


从曝光的图片来看，5.4 英寸版本的 iPhone 12 依然会采用刘海的全面屏方案，整体设计上相较于当前的全面屏 iPhone 应该不会出现比较大的变化，中框设计可能会使用较为方正的设计，而 2.5D 的玻璃设计也有可能会放弃，采用直屏的方案。

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由于机身较小，按照之前韩国媒体爆料的细节看，5.4 英寸版本的机型内置的可能是 2227mAh 容量电池，不知道实际续航水平会处于哪个梯队。


真小屏旗舰要来了，喜欢 iPhone SE 的朋友应该会对这款产品感兴趣？




编辑于 2020-07-27 13:28:35

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西疯
沙发

好期待，希望续航不要崩

6小时前
来自 iPhone 7
一网住情深
板凳
iPhone8一样的三围大小吗
6小时前
来自 威锋网页版
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guduxingzhe999
地板

期待

6小时前
来自 iPhone 7 Plus
gevics
4 楼
引用 @一网住情深 的回复
iPhone8一样的三围大小吗

估计会略宽一点

6小时前
来自 iPhone 8
qq675777552
5 楼

就等5.4，其他全宇宙千篇一律的6.0+大板砖毫无兴趣

6小时前
来自 iPhone X
traboo
6 楼
配图真的没有问题？iPhone 12 Plus or Pro，要么大屏幕要么高配，配图误导啊
6小时前
来自 威锋网页版
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手机锋友wrx11uk
7 楼
真希望一个摄像头，给电池或主板让点位子。
5小时前
来自 威锋网页版
pagem
8 楼
引用 @traboo 的回复
配图真的没有问题？iPhone 12 Plus or Pro，要么大屏幕要么高配，配图误导啊

还不懂吗，就是取消了5.8的尺寸，次旗舰小屏是5.4，大屏是6.1，旗舰小屏是6.1，大屏是6.8还是多少来着。大概就是这样

5小时前
来自 iPhone XS Max
锋锋果
9 楼
信号和11一样垃圾吗，11pro用的我真头疼。
5小时前
来自 威锋网页版
wodexinxin
10 楼
续航必然雪崩。
5小时前
来自 威锋网页版
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