努比亚即将推出红魔Wi-Fi 6路由器：可“联动”红魔手机

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除了红魔5S 之外，努比亚还透露将发布红魔 Wi-Fi 6 游戏路由器。





红魔 Wi-Fi 6 游戏路由器的形状像一个正方体。顶部本身带有红色的红魔徽标，其一侧刻有 Wi-Fi 6 的字样，路由器采用银色饰面，顶部的四个角是通风孔。





据努比亚首席执行官倪飞透露，Wi-Fi 6 路由器在与红魔手机连接时，可为游戏加速提供支持。他还表示，该路由器使用高性能 CPU 并具有 OFDMA 技术，该技术可使多个设备同时享受 Wi-Fi 6 带来的好处。此外，路由器使用网状网络来扩大覆盖范围并增强穿墙能力。同时，路由器还支持MESH组网。





目前，该路由的具体规格及售价还不清楚，预计会走性价比路线，参考小米 AX3600 的 599 元定价，猜测红魔 Wi-Fi 6 游戏路由器售价应该不会太贵。





努比亚将在 7 月 28 日召开发布会，除了手机和路由器之外可能还有更多品类的产品将会发布上市。



