ROG Phone 3内置了一个隐藏的160Hz刷新率模式

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ROG Phone 3 已经于几天前推出，是目前功能和配置最强大的 Android 智能手机之一。凭借其骁龙865 Plus 处理器和 144Hz 刷新率，这款手机的早期反馈也相当不俗。现在有开发者发现，ROG Phone 3 还具有一个隐藏的 160Hz 刷新率模式。





该功能是由 XDA Developers 编辑 Mishaal Rahman 找到的，他还找到了激活它的方法。根据相关的帖子，他在尝试了解手机如何在刷新率之间进行切换时，在设置应用程序中找到了对高刷新率模式的引用。





他最终找到了一条调试命令，该命令允许将刷新率设置为 160Hz 的选项出现在设置菜单中。完成后，就可以在显示设置下选择 160Hz 的刷新率选项。





看来华硕可能尚未完成测试功能，这就是为什么它会被隐藏。希望将来的更新将为所有用户解锁该功能，而无需执行复杂的流程。



