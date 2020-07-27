实锤：Galaxy Buds Live 将搭载「主动降噪」

三星将在 8 月 5 日召开 Unpacked 发布会，且将发布五款设备。Galaxy Buds 的新成员 Galaxy Buds Live 很可能将位列其中，这款酷似「蚕豆」的耳机产品，代号「Beans」非常符合它的外观。近日，三星不慎放出了关于这款耳机产品的 App 界面，可谓「实锤」了 Galaxy Buds Live 的发布。目前，这款 App 在 Google Play Store 上可供下载。





该 App 确认，它是 Galaxy Buds 系列首款搭载「主动降噪」 功能的产品。









此前分别随三星 Galaxy S10 和 S20 发布的 Galaxy Buds 和 Galaxy Buds+ 只搭载了「被动降噪」功能，而从泄露的配套 App 可以看到，Galaxy Buds Live 拥有开启/关闭 Active Noise Canceling（主动降噪）的选项，说明 Galaxy Buds LIve 将支持这个颇受好评的功能。





此外，Galaxy Buds Live 的功能和前代产品接近，有一个可为耳机调音的「均衡器」，耳机表面有可供触控操作的触控板，用户可以对触控板进行自定义设置；还有一个比较实用的「搜寻耳机」功能。









据悉，Galaxy Buds Live 只有 2.8 cm 长，耳穴小的用户也能佩戴舒适。充电仓相比前代会更加方正，且拥有金、白、黑三款配色。电量 100% 情况下估计使用时间为 4.5 小时，售价预计为 169 美元（约合 1185 人民币）。















