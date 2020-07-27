早高FENG：新标准发布针对8K电视提出能效等级要求/设计师设计自定义图案的LED口罩

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









▎新标准发布针对 8K 电视提出能效等级要求





据智能电视网消息，近期，市场监管总局标准委发布新修订的《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》强制性国家标准，该标准提高了 4K 及以下平板电视和机顶盒能效评价指标及能效等级要求，并针对 8K 电视提出了能效等级要求，为超高清电视市场准入提供了依据。新的标准拟将能源效率 4.0 确定为 1 级指标，能源效率 3.0 级确定为 2 级指标，能源效率 2.0 确定为 3 级指标。同时还增加了适用于 8K、OLED 等产品的 4 级指标和 5 级指标。具体来说，OLED 电视的能效准入指标设置为 1.5，8K 电视的能效准入指标设置为 1.0。





▎台积电获得 Intel 6nm 芯片订单





据报道，Intel 已经与台积电达成协议，预订了台积电明年 18 万片 6nm 芯片。消息中还提到，AMD 将 7、7+nm 芯片的订单增加到 20 万片，而得益于 Intel 和 AMD 的订单，台积电 2021 年上半年先进制程产能将维持满载。之前就曾有消息称，Intel 在 2021 年大规模使用台积电的 6nmn 工艺，在 2022 年 Intel 还会进一步使用台积电的 3nm 工艺代工。据悉，台积电将于 2021 年开始在 3nm 芯片上进行风险生产。





▎设计师设计自定义图案的 LED 口罩





口罩可以说是我们今年的必需品，疫情严重的那段时期口罩紧缺，美国疾控中心推荐人们自制口罩。新浪科技消息，一名名叫切尔西·克卢卡斯的时尚设计师想要设计一款个性的口罩，她所设计的口罩，最与众不同的地方就是口罩上有一个 LED 矩阵屏幕，而且佩戴者还可以自定义屏幕的显示内容，通过配套的手机端应用，这块 LED 屏幕可以显示图案和文字等内容。这块 LED 屏幕可以抽出，这意味着口罩可以清洗。需要注意的是，要想让自己的口罩显示出个性化内容，佩戴者需要像使用手机等电子设备一样，定期给它充电。





▎哈勃太空望远镜拍到高清土星图像





哈勃太空望远镜在 2020 年 7 月初拍摄到的土星新照片非常清晰，几乎就像艺术渲染的一样，但 NASA 保证这是这颗环状行星的真实图像。我们在其中还可以看到行星周围的同心环结构的细节。NASA 提醒我们，土星周围的环状结构是由大块的冰块组成的，从尘埃的斑点到巨石的大小不等。这张图片是哈勃在 2020 年 7 月 4 日拍摄的，当时土星距离地球 8.39 亿英里。这张图片还显示了行星北半球的夏季。图像还显示了几场小型的大气风暴，这些风暴是短暂的，每年哈勃观测这颗行星时都会来去匆匆。



