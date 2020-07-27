本周可能会有基于Intel的新iMac发布：设计不变

乔纳森森森 发表于: 07-27 09:04:02
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设计的变更可能要等Apple Silicon Mac了。

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今天早些时候 Twitter 上的爆料者声称，苹果本周可能会发布基于 Intel 的新 iMac，但要等到推出 Apple Silicon 后再会进行一些重大的设计变更。

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浮出水面的一条推文声称苹果即将发布新品的战略，特别是其 iMac 系列产品。尽管围绕 Mac 系列一直存在抱怨，但讨论主要是关于未来基于 Apple Silicon 的产品，但需要指出的是，在这两年的过渡期内，基于 Intel 的 Mac 仍会有新品推出。


9to5Mac 最早报道了爆料者@Soybeys 的一条推文，称新的 Intel iMac“可能会在本周发布”，苹果会将揭幕时间放在周一。如果传闻属实，苹果正在为该设备准备配置上的改进，而不是进行任何设计更改。


第二个爆料者@Jioriku 进一步强调了这一点，声称“iMac 的重新设计不会在第 10 代 Intel 更新中推出。他们正在将设计更新放到采用自家芯片的产品上。”

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在 6 月的 iOS 14 版本中发现的图标表明，苹果正在使用更窄的边框来重新设计与 iPad Pro 类似设计语言的 iMac。苹果可能会等待 iMac 内部的重大变化，以便引入重新外观设计的产品，这似乎是合理的。


DigiTimes 于 6 月中旬发布的一份报告还声称，到 2020 年下半年某个时候，将会有新的 iMac 和 iPad 机型上市。


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Lifestyles
沙发
挺好的。
9小时前
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板凳
目前继续停航母
9小时前
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mimino
地板
继续大灰斑
8小时前
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kcjzj007
4 楼

New Apple Products

①Triple website updates(~8/19)

iMac,AirPods Studio,(HomePod 2) and HomePod Mini

②9/8 Special Event

iPhone 12 line,iPad,Apple Watch Series 6

③10/27 Special Event

Apple Silicon MacBook and MacBook Pro 13” and(iPad Pro)

AirPower Mini,AirPower are either ②or③

8小时前
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kcjzj007
5 楼

source @komiya_kj

8小时前
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guduxingzhe999
6 楼

芯片显卡要升级了

6小时前
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JJJXK
7 楼

清磨具库存的

6小时前
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水果电脑
8 楼

设计不变我就放心了

4小时前
来自 iPhone XS Max
littiletree
9 楼
没有看明白到底是变还是不变，到底是本周更新内核，10月更新外观
4小时前
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hwangbin
10 楼
最后一代Intel U？
3小时前
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