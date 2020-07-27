本周可能会有基于Intel的新iMac发布：设计不变

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今天早些时候 Twitter 上的爆料者声称，苹果本周可能会发布基于 Intel 的新 iMac，但要等到推出 Apple Silicon 后再会进行一些重大的设计变更。





浮出水面的一条推文声称苹果即将发布新品的战略，特别是其 iMac 系列产品。尽管围绕 Mac 系列一直存在抱怨，但讨论主要是关于未来基于 Apple Silicon 的产品，但需要指出的是，在这两年的过渡期内，基于 Intel 的 Mac 仍会有新品推出。





9to5Mac 最早报道了爆料者@Soybeys 的一条推文，称新的 Intel iMac“可能会在本周发布”，苹果会将揭幕时间放在周一。如果传闻属实，苹果正在为该设备准备配置上的改进，而不是进行任何设计更改。





第二个爆料者@Jioriku 进一步强调了这一点，声称“iMac 的重新设计不会在第 10 代 Intel 更新中推出。他们正在将设计更新放到采用自家芯片的产品上。”





在 6 月的 iOS 14 版本中发现的图标表明，苹果正在使用更窄的边框来重新设计与 iPad Pro 类似设计语言的 iMac。苹果可能会等待 iMac 内部的重大变化，以便引入重新外观设计的产品，这似乎是合理的。





DigiTimes 于 6 月中旬发布的一份报告还声称，到 2020 年下半年某个时候，将会有新的 iMac 和 iPad 机型上市。



