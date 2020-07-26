丰田积极研发固态电池：希望2025年前量产

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目前，丰田仍在积极研发固态电池，如期推出了原型产品，并在概念车上运行。目前，多家车企都在对固态电池进行技术攻关。丰田作为全球第一大车企，正在紧密布局，不过至于采用固态电池的产品何时能上市，目前似乎没有定论。





近日在接受媒体访问时，丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理 Keiji Kaita 表示，现在讨论固态电池的上市时间还太早，和很多前瞻性技术一样，固态电池的商业化同样面临多重障碍。





据了解，相比锂离子电池，固态电池的能量密度是其 2-3 倍，且重量轻、寿命长，更加安全，也不容易受到温度对电池性能的影响。丰田的固态电池原型产品比锂离子电池充电速度也要快很多，从零到充满仅用 15 分钟。Keiji Kaita 表示，丰田希望能在 2025 年前量产固态电池，初期由于成本和规模，价格会高于锂离子电池。





丰田希望，其生产的固态电池可以使用 30 年以上，仍保持 90%以上的性能。据悉，丰田通过泰星能源解决方案有限公司来推动固态电池业务的发展。泰星能源是丰田与松下成立的合资企业，今年4月正式投入运营，现有员工约 5100 人，其中有 2400 人在中国。



