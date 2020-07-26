4G版iPhone 12传闻再现：A14芯片LCD屏售价低于4000

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今年对苹果来说可能是极具挑战的一年，外界普遍认为苹果今年至少会发布 4 款新 iPhone。除了首次推出 5G 产品线之外，4G 也是苹果不愿意放弃的市场。此前有消息称，iPhone 12 除了 5G 版之外，还会推出更加便宜的 4G 版，进一步拉低 iPhone 门槛。





今天国外博主 Apple Lab 制作了 4G 版的 iPhone 12 外观渲染图，并命名为 iPhone 12e。同时该博主也爆料，这款新机有 5.4 英寸、6.1 英寸两个版本，LCD 屏幕，支持 4G LTE 网络，搭载 A14 仿生芯片，Face ID，内置 4G 内存，配备 1200 万后置双摄。5.4 英寸售价 549 美元，约 3850 元；6.1 英寸 649 美元，约 4552 元。





此前，《IT时报》报道， 走访苹果上海代工厂佐证，目前昌硕工厂正在打样的 iPhone 12 有 5G 和 4G 两个版本。据悉，一些设备厂商驻厂工作人员透露：“昌硕有三款 iPhone 12 在打样，且每款都有 4G、5G 两个版本。”





如果 4G 版本价格足够吸引的话，再加上新处理器的加持，相信还是有不少受众的。



