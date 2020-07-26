4G版iPhone 12传闻再现：A14芯片LCD屏售价低于4000

乔纳森森森 发表于: 07-26 20:52:45
来自 威锋网页版
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今年对苹果来说可能是极具挑战的一年，外界普遍认为苹果今年至少会发布 4 款新 iPhone。除了首次推出 5G 产品线之外，4G 也是苹果不愿意放弃的市场。此前有消息称，iPhone 12 除了 5G 版之外，还会推出更加便宜的 4G 版，进一步拉低 iPhone 门槛。

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今天国外博主 Apple Lab 制作了 4G 版的 iPhone 12 外观渲染图，并命名为 iPhone 12e。同时该博主也爆料，这款新机有 5.4 英寸、6.1 英寸两个版本，LCD 屏幕，支持 4G LTE 网络，搭载 A14 仿生芯片，Face ID，内置 4G 内存，配备 1200 万后置双摄。5.4 英寸售价 549 美元，约 3850 元；6.1 英寸 649 美元，约 4552 元。

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此前，《IT时报》报道， 走访苹果上海代工厂佐证，目前昌硕工厂正在打样的 iPhone 12 有 5G 和 4G 两个版本。据悉，一些设备厂商驻厂工作人员透露：“昌硕有三款 iPhone 12 在打样，且每款都有 4G、5G 两个版本。”


如果 4G 版本价格足够吸引的话，再加上新处理器的加持，相信还是有不少受众的。


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cybersun
沙发
可能大多数基础用户，并不在乎4G还是5G，从SE 2的销量就知道了。估计再出4G只要价钱合适，总能有人买。
昨天 20:56
来自 威锋网页版
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lol1314
板凳
售价再低也不会换了，毕竟一台机器用个5年再换才是明智的做法，留着钱投资在火星上不更好。
昨天 20:59
来自 威锋网页版
ginsion
地板
iPhone12如果不支持5G，份额铁定跌不少。
昨天 21:01
来自 威锋网页版
查看3条回复
祭魂日
4 楼

lcd不想用了，看久了眼睛疼

昨天 21:12
来自 iPhone 11
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ju891018
5 楼
引用 @祭魂日 的回复

lcd不想用了，看久了眼睛疼

Oled会更疼。

昨天 21:18
来自 iPhone 8 Plus
VenenoTiger
6 楼
引用 @ju891018 的回复

Oled会更疼。

用了一年多没有感觉呢 再回过头看lcd真是不适应

昨天 21:23
来自 iPhone XS
颜笙
7 楼
引用 @ginsion 的回复
iPhone12如果不支持5G，份额铁定跌不少。

想多了，有很大一部分人在意的不是4G或者5G，而是价格，至少我周围的用苹果的我都问了一下，个别追求5G，大多还是看价格，其实从SE2的销量上就可以看出来了

昨天 21:26
来自 iPhone XR
mhstl
8 楼

在美这样欺负下，我是不会买苹果的了。至少也能反抗一下。

昨天 22:07
来自 iPhone X
查看4条回复
大家好123456
9 楼

不可能这个价的

昨天 22:23
来自 iPhone 11
煙味丶
10 楼
引用 @mhstl 的回复

在美这样欺负下，我是不会买苹果的了。至少也能反抗一下。

国家有难匹夫有责，去吧少年，我是老了没办法为国了。

昨天 22:29
来自 iPhone XS Max