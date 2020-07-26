我国自研救援水陆两栖飞机“鲲龙”实现海上首飞

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据央视新闻消息，今天我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 在山东青岛附近海域，成功实现海上首飞，为下一步飞机进行海上试飞科目训练及验证飞机相关性能奠定了基础。





9 时 28 分，由机长赵生、副驾驶刘汝钦、机械师魏鹏和监控观察员焦连跃组成的首飞机组，驾驶着 AG600 飞机从山东日照山字河机场滑行起飞。经过约 28 分钟飞行，抵达青岛附近海域上空。





随后在完成了回转、调整方向、加速、机头昂起等一系列动作后，又如一条东方巨龙，再次迎浪腾空，直插云霄，圆满完成海上起飞。在完成既定试飞科目后，AG600飞机刚刚顺利降落在日照山字河机场，成功完成首次海上飞行试验任务，型号研制取得重大进展。





作为我国“大飞机家族”之一的大型水陆两栖飞机 AG600，是为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。





AG600 别名“鲲龙”，是目前世界上在研最大的水陆两栖飞机。采用悬臂式上单翼、前三点可收放式起落架、单船身水陆两栖飞机布局形式，选装 4 台国产涡桨 6 发动机，机长 37 米、翼展 38.8 米、机高 12.1 米(外部尺寸与波音 737 相当)，最大起飞重量 53.5 吨。



