OPPO A72悄然发布：首款天玑720手机售价1899元

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OPPO 今天悄悄地推出 了 OPPO A72 5G 智能手机，该手机现已在 OPPO 的官方在线商店以及其他零售商网站上上架。这是第一款搭载联发科天玑720 5G 芯片且正式发布的智能手机。OPPO A72 的其他亮点包括支持 90Hz 的屏幕，快速充电的大电池以及 1600 万像素的三摄组合。





OPPO A72 5G 采用了一块 6.5 英寸的打孔屏幕。IPS LCD 面板支持 1080 x 2400 像素的 Full HD+ 分辨率，20：9 的纵横比和 90Hz 的刷新率，它的屏占比为 90.5％。





支持双模 5G 的 7nm 天玑720 芯片搭配 8GB LPPDR4x RAM，采用 128GB 的 UFS 2.1 内部存储空间。4040mAh 电池支持则通过 USB-C 进行 18W 充电。





OPPO A72 的正面配有一个 800 万像素的自拍相机。背面采用方形摄像头模块，包括一个 1600 万像素的主相机，一个具有 119 度视野的 800 万像素超广角镜头和一个 200 万像素的黑白镜头。





该机搭载 ColorOS 7.2（基于 Android 10 OS），没有 microSD 卡插槽。配有侧面指纹传感器，厚度仅为 7.9 毫米，重 175 克。





OPPO A72 的价格为 1899 元，并提供简单黑、氧气紫和霓虹三个颜色，7 月 31 日进行首售。









编辑于 2020-07-26 20:18:31