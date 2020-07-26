iOS 14果然是“照妖镜”：检测到应用意外访问相机

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据 The Verge 报道，一些用户近日已经注意到 Instagram 应用会意外访问相机，受影响的是 iOS 14 测试版的用户。





用户报告说，当滚动照片源时，iOS 14 中会显示绿色的“相机打开”的指示，但用户没有拍照或录像行为。Instagram 发言人在向 The Verge 的声明中表示，此行为是一个 Bug，并且已得到修复。





该发言人说。 “在这种情况下，我们不会访问您的相机，也不会记录任何内容。”





Instagram 的这个 Bug 是‌ iOS 14‌ 隐私通知所揭示的一系列意外应用行为的最新“代表”。iOS 14 可谓应用“照妖镜”，当应用或小部件从剪贴板粘贴文本或访问摄像头或麦克风时，iOS 14 都会通知用户。自 ‌iOS 14‌ 测试版发布以来，已发现大量流行的应用（例如 LinkedIn，Reddit和TikTok）正在秘密访问剪贴板数据。





去年，Instagram 的母公司 Facebook 被发现会在用户不知情的情况下通过后台访问摄像头。



