iOS 14果然是“照妖镜”：检测到应用意外访问相机

乔纳森森森 发表于: 07-26 14:29:32
来自 威锋网页版
1991
11
只看作者
这次“现形”的是Instagram应用。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



据 The Verge 报道，一些用户近日已经注意到 Instagram 应用会意外访问相机，受影响的是 iOS 14 测试版的用户。

image

用户报告说，当滚动照片源时，iOS 14 中会显示绿色的“相机打开”的指示，但用户没有拍照或录像行为。Instagram 发言人在向 The Verge 的声明中表示，此行为是一个 Bug，并且已得到修复。


该发言人说。 “在这种情况下，我们不会访问您的相机，也不会记录任何内容。”

image

Instagram 的这个 Bug 是‌ iOS 14‌ 隐私通知所揭示的一系列意外应用行为的最新“代表”。iOS 14 可谓应用“照妖镜”，当应用或小部件从剪贴板粘贴文本或访问摄像头或麦克风时，iOS 14 都会通知用户。自 ‌iOS 14‌ 测试版发布以来，已发现大量流行的应用（例如 LinkedIn，Reddit和TikTok）正在秘密访问剪贴板数据。


去年，Instagram 的母公司 Facebook 被发现会在用户不知情的情况下通过后台访问摄像头。


全部回复(11)
只看作者
正序查看 倒序查看
九尾狐的yi巴
沙发

太恐怖了

2小时前
来自 iPhone XR
手机锋友xyfhhxz
板凳

wetalk呢

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
vx1
地板
哎，没个屁股是干净的！
1小时前
来自 威锋网页版
VenenoTiger
4 楼
引用 @手机锋友xyfhhxz 的回复

wetalk呢

Wetalk是什么

1小时前
来自 iPhone XS
VenenoTiger
5 楼

又想起当年出升降相机也曝光好多软件

1小时前
来自 iPhone XS
野原新之柱
6 楼

行业内幕被曝光了，所以雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的

1小时前
来自 iPhone X
lf1mwu
7 楼

这样真是太恐怖了

36分钟前
来自 iPhone XS Max
手机锋友xyfhhxz
8 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

Wetalk是什么

綠色底，白色公仔。你天天用的aop 你懂的

12分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
kobespace
9 楼

当年vivo nex刚出来那会，因为是升降式摄像头，所以动不动就升起来偷拍用户

8分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
iknow
10 楼
所以买升降镜头的手机的好处除了真全面屏外就是能防偷拍
6分钟前
来自 威锋网页版