华为手环B6再次曝光：充电10分钟通话4小时

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几天前华为手环B6 在网上出现了，这款产品可同时作为蓝牙耳机使用，现在更多的图片也开始浮出水面。





据微博用户@看山的叔叔曝光，新照片显示了华为手环B6 将使用的四种颜色版本。有不锈钢版本，米色皮革版本和两个硅胶表带版本（红色和黑色）。除钢制表带版本外，其他三个版本此前已经出现在第一次曝光中。





华为手环B6 拥有 1.53 英寸的曲面 AMOLED 显示屏。它具有内置的语音助手和 FIRSTBEAT 专业运动教练。提供 24 小时心率测量，SP02 测量，睡眠跟踪，应用程序通知等功能。





华为手环B6 还采用了与华为 TWS 耳机和智能手表一样的麒麟 A1 芯片，以实现更好的蓝牙连接和更好的电源管理。





从图片可以看到，该设备支持蓝牙 5.2，可作为蓝牙耳机使用，官方称最远通话距离为 150 米，采用 Type-C 接口，支持华为快充技术，官方充电 10 分钟，通话 4 小时。



