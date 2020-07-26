代码曝光Galaxy Watch 3手势功能：还支持跌倒检测

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XDA-Developers 今天深入研究了 Galaxy Watch 3 的插件应用，并发现了一些有关手表本身的有趣东西。它与硬件功能，设计或物理旋转挡板无关，而是与手势有关的功能。





根据源代码，Galaxy Watch 3 将支持用手势来接听或拒接来电。例如，您可以握紧拳头并松开以接听电话，并且由于该设备配备了麦克风和扬声器，因此可以直接在手表上进行操作。另一方面，此外只需甩甩手，即可拒接来电。





此外，还有一行关于跌倒检测的代码。这很容易理解，如果手表检测到跌落，它将开始振铃一分钟，并且如果用户在这段时间内没有响应，则手表会发出 SOS 呼叫或呼叫您的紧急联系人。Galaxy Watch 3 的另一项新功能，是可通过同时按住两个按钮来截屏。





此外，他们还挖掘出了 Galaxy Watch 3 的一些默认表盘。最后，Galaxy Watch 3 智能手表有望随 Galaxy Note 20 系列一同亮相，时间是 8 月 5 日。



