黑鲨3S将搭载骁龙865 Plus处理器：不会有Pro版本

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









黑鲨3 于今年年初推出，但与以前的黑鲨手机不同，它有一个称为黑鲨3 Pro 的 Pro 版本，该版本具有更大，更清晰的屏幕，更大的电池，甚至可以将存储选项提高到 512GB。 现在，黑鲨3S 即将面世，但据报道称它将没有 Pro 版本。





黑鲨3S 预计将搭载 Snapdragon 865 Plus 处理器，并且会很快推出，但是，微博爆料者@数码闲聊站透露，黑鲨3S 将不会有“大屏幕版本”。





他补充说，Pro 型号只适用于年初发布的旗舰产品，这意味着黑鲨4/5 应该会有 Pro 版本。





目前对于黑鲨3S 的规格了解不多。该公司首席执行官几天前才预热了该设备，此后未透露任何信息。不过，预计它将配备 AMOLED 屏，高刷新率和立体声扬声器，并且充电功率不低于 65W。





黑鲨3S 推出时，它将挑战已经发布的华硕ROG Phone 3 和联想拯救者电竞手机，当然它还将面对即将面世的努比亚红魔5S。



