LG也推出了一款紫外线消毒器：目前不对外出售

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本月初，三星发布了一款紫外线消毒器，可用于手机和其他小型个人物品，例如眼镜和口罩。值得一提的是，如果你的手机支持无线充电的话，该消毒器还可以给你的手机充电。今天据外媒报道，LG 也推出了自己的手机紫外线消毒器，但目前不对外销售。





据悉，LG 的紫外线手机消毒器已包括在送给 XDA-Developer 作者 Max Weinbach 的 LG Velvet 评测装置中。如图所示，该设备上刻有 LG Velvet，还有一个闪电徽标，这可能意味着该盒子也可以为设备充电。





遗憾的是，该设备似乎无法购买。检查了 LG 韩国和 LG 美国官方网站后，均未发现这款设备，目前也不知道 LG 消毒器的详细参数和功能。

三星紫外线消毒器





此前三星推出的紫外线消毒器可以对智能手机、智能手表、耳机和其他配件表面的 99%的病菌进行消毒，内置的双紫外线可以一次性消除设备两面的病原体和细菌。









编辑于 2020-07-26 11:02:18