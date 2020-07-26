疑似iPhone 12预订和上市日期曝光：分两批出货

乔纳森森森 发表于: 07-26 10:17:37
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买旗舰机型的朋友要等的时间可能更长。

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最近有传言称苹果计划在 9 月 8 日（美国时间）举行在线活动，发布几款新产品，其中包括备受期待的 iPhone 12，Apple Watch Series 6 和下一代 iPad。

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据外媒 PhoneArena 报道，相同的消息来源今天曝光了这些产品的相应预订和上市日期。这些信息与早期的报道相吻合，但是我们也要保持一定的怀疑态度。

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爆料表示，在 9 月 8 日星期二发布了新的入门级 iPad 和 Apple Watch Series 6 之后，苹果将选择在 9 月 11 日星期五开放这两种产品的预订。


客户应该能够在接下来的一周收到设备。 消息人士称，Apple Watch Series 6 和 iPad（第八代）的出货将于 9 月 18 日星期五开始。


毫无疑问，作为 9 月活动的亮点，iPhone 12 系列最受期待。但由于疫情对开发过程的影响，并非所有型号都会同时发售。

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其中两款 iPhone 机型，被称为 iPhone 12 和 iPhone 12 Max 的入门旗舰产品，看起来将是第一批上架的机型。 据报道，苹果准备在 10 月 2 日星期五进行预订，而在一周后的 10 月 9 日星期五进行发货。


该发布日期比往年晚得多-苹果通常会在 9 月的第三周与 Apple Watch 一起发布新 iPhone。

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而对高端 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 旗舰感兴趣的人可能需要更长的等待时间。爆料指出，10 月 16 日将开放两款 iPhone 12 Pro 旗舰产品的预订，该产品然后将于 10 月 23 日星期五上市。


今年发布日期有点多，大家可以先马一下。




编辑于 2020-07-26 11:03:29

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cybersun
沙发
有刘海，不考虑
6小时前
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五百万得主
板凳

6小时前
来自 iPhone XS Max
bySpeedMAX
地板
没大改动不买。等4或者x这样划时代的机型再买
6小时前
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水果电脑
4 楼
容我先仔细的数数钱存够了吗？
6小时前
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coolmanz18
5 楼
留海一日不去 一日不买
6小时前
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JiGe8573
6 楼

摄像头到底是那样的？疑是有两个都不同的？

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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lol1314
7 楼
等配置手写笔的版本再考虑，不然就是浪费资源。
5小时前
来自 威锋网页版
dslk70
8 楼
貌似中框又回到直边了,是不是?
5小时前
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CHEYLAM
9 楼

只等价格屠夫介入

4小时前
来自 iPhone XS Max
尤文图斯前锋C
10 楼

一大批 6s 用户要坐不住了，手机莫名出问题

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
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