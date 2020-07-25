入门机型LG K42现身网络：搭载Helio P22芯片

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看起来 LG 计划在近期带来一波新机潮，最近 Q92 5G 已经出现在 Google Play Console 上。 现在，LG K42 也已在该网站上出现。





K42 是一款低端入门型号，内部搭载联发科 MT6762 SoC，即 Helio P22 芯片组。处理器与 3GB RAM 配对。 显示屏尺寸未知，但手机支持 HD+ 分辨率，为 1600 x 720 像素。





虽然在 Google Play Console 上上传的手机渲染图没有前置相机开孔，但它普遍被认为将采用刘海设计。 此外，软件方面该手机将搭载 Android 10 OS。

目前，尚无关于 K42 的其他详细信息，但随着时间的进行，应该会有越来越多的信息流出。此外还有一款名为 LG K22 的机型也一同现身，LG K22或将采用水滴屏设计，屏幕分辨率为 1520 × 720，此外其还将搭载骁龙 215 处理器，配备 2GB RAM。



