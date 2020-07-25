任天堂推出电竞椅：面向青少年玩家

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为庆祝《超级马里奥》35 周年，任天堂今年推出了许多相关的活动。近日任天堂宣布，将与 X Rocker 联名推出新品电竞椅。据悉，新品座椅主要面向青少年玩家，采用 “X Rocker Video Rocker”设计方案。





目前展示出的款式分别有马里奥、路易吉、碧姬公主，据称后续还将推出库巴和耀西款。X Rocker 还表示根据具体的零售合作伙伴不同，会有三款不同的设计。





官方表示：“X Rocker 很高兴地为顾客们推出一批全新电竞椅，在与任天堂欧洲部的合作下，这将是一批前所未见的漂亮座椅。《超级马里奥》的角色完美契合我们的青少年电竞椅的形象。这批产品只是开始，未来还会有更多新品推出。”





售价方面，普通版为 44.99 英镑（约 403 元），8 月 1 日在欧洲市场发售。任天堂的粉丝们，不来一张吗？



