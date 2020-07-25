高通骁龙875旗舰芯片曝光：代号Lahaina

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与往常一样，高通的下一代旗舰平台骁龙 875 将于今年第四季度发布，但是我们要等到 2021 年第一季度才能在智能手机中使用。





现在已经出现了有关高通下一代移动平台的详细信息，爆料者 Roland Quandt 透露，骁龙 875（SM8350）采用的内部代号为 Lahaina。Lahaina 位于美国夏威夷群岛茂宜岛最西端，夏威夷王国故都，它是七个夏威夷群岛之一。





先前的爆料暗示下一代高通芯片将采用骁龙 875G 的名称而不是骁龙 875。但是，高通尚未确认最终的名称，暂时称之为骁龙 875 也不为过。





这款旗舰处理器将基于 5nm 工艺。据报道，高通将推出超大型核心架构组合，即Cortex X1 + Cortex A78。ARM 详细介绍了 Cortex X1 内核的体系结构，Cortex X1 核心架构将提供比 Cortex-A77 高 30%的最大效能，也较同时期发表的 Cortex-A78 核心最大效能高 23%，机器学习能力是 Cortex-A78 的两倍。





此外，高通将不再在骁龙 875 上使用外部基带设计，而是将基带芯片与处理器集成在一起，以提高性能。



