Nubia Watch官方曝光：柔性屏+316L不锈钢机身

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









努比亚目前以电竞手机红魔系列而闻名，但该厂商还生产独特的可穿戴设备。去年，它推出了 Nubia Alpha，这是世界上第一款带有柔性显示屏的“手机+腕表”创新产品。今年，该公司已开始预热一款名为 Nubia Watch 的新可穿戴设备。





Nubia Watch 最近宣布将于 7 月 28 日发布。现在该品牌已在微博上发布了这款可穿戴设备的第一个官方预告片，确认它将与红魔 5S 手机一同发布。





预热图片使我们看见了 Nubia Watch 的大致设计，也确认它将使用柔性 OLED 显示屏和 316L 不锈钢+铝制机身。目前除了右边的表冠和测量刻度之外，我们无法获得更多的信息。





这款智能手表上的软件也是个谜。回想一下，Nubia Alpha 由基于 Android 的自定义操作系统提供支持。也许，即将到来的设备将使用一样的做法。





另外，预计它的零售价可能比之前的 Alpha 便宜。



