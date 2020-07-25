疑似华为Mate 40 Pro钢化玻璃曝光：弯曲瀑布屏设计

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









如果要算下半年受关注的主流旗舰手机，华为 Mate 40 系列是不容忽视的一款。预计该机型不仅将在迁移到 5nm 的处理器上有所改进，而且还将在设计，相机性能等方面进行加强。





近日 Mate 40 Pro 的钢化玻璃图片已在微博上（通过用户@8090生活数码）曝光，使我们对这款设备的外观有了一定的了解。曝光的照片显示 Mate 40 Pro 将使用弯曲的瀑布屏，但曲率似乎低于 Mate 30 Pro。





本周早些时候有消息指出，Mate 40 Pro 的屏幕将采用左上角的双打孔设计。这将增加显示区域，并进一步增强用户身临其境的观看体验。





当然，设计只是 Mate 40 Pro 将会改进的方面之一。除了新的麒麟 1020 芯片组之外，该设备还有望带来许多亮点，例如增强的快速充电，更大的电池容量，改进的相机。在软件方面，Mate 40 Pro 将搭载 EMUI 11，并带来多种软件功能。





预计华为将在 9 月和 10 月发布 Mate 40 系列，感兴趣的朋友不妨持续关注。



