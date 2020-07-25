疑似华为Mate 40 Pro钢化玻璃曝光：弯曲瀑布屏设计

乔纳森森森 发表于: 07-25 18:04:58
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曲率似乎低于Mate 30 Pro。

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如果要算下半年受关注的主流旗舰手机，华为 Mate 40 系列是不容忽视的一款。预计该机型不仅将在迁移到 5nm 的处理器上有所改进，而且还将在设计，相机性能等方面进行加强。

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近日 Mate 40 Pro 的钢化玻璃图片已在微博上（通过用户@8090生活数码）曝光，使我们对这款设备的外观有了一定的了解。曝光的照片显示 Mate 40 Pro 将使用弯曲的瀑布屏，但曲率似乎低于 Mate 30 Pro。


本周早些时候有消息指出，Mate 40 Pro 的屏幕将采用左上角的双打孔设计。这将增加显示区域，并进一步增强用户身临其境的观看体验。

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当然，设计只是 Mate 40 Pro 将会改进的方面之一。除了新的麒麟 1020 芯片组之外，该设备还有望带来许多亮点，例如增强的快速充电，更大的电池容量，改进的相机。在软件方面，Mate 40 Pro 将搭载 EMUI 11，并带来多种软件功能。


预计华为将在 9 月和 10 月发布 Mate 40 系列，感兴趣的朋友不妨持续关注。


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ZHU爺
沙发

三星把国产厂商拉进群，结果群主退群了，群成员玩嗨了😂

5小时前
来自 iPhone 6S
szjinzhe
板凳

抵制HW，人人有责。

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看5条回复
cybersun
地板
没刘海的话肯定比苹果香
5小时前
来自 威锋网页版
senjoy92
4 楼

期待能用上鸿蒙

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
瓦里安
5 楼

sb瀑布屏

5小时前
来自 iPhone XR
Love-candy
6 楼

这种曲面屏没什么实质意义吧？

4小时前
来自 iPhone XS Max
不如缄默VIP
7 楼

痛恨这种屏幕，设计这种屏幕真的是眼睛贵拐弯，被气死！

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
宅一生
8 楼
Boring news , show me something new and fresh .
4小时前
来自 威锋网页版
琦帅86
9 楼

老大哥三星撂下了，hw又捡起来了，然后吊打老大哥？

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
captainsy
10 楼

这屏哪里好？

4小时前
来自 iPhone XR