诺基亚多款新机开发顺利 将于今年晚些时候上市

乔纳森森森 发表于: 07-25 12:11:01
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包括诺基亚9.3 PureView，诺基亚7.3和诺基亚6.3。

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诺基亚目前正在开发不同类别的多款智能手机，尽管过去有很多传言，但一份新报告指出，诺基亚 9.3 PureView，诺基亚 7.3 和诺基亚 6.3 的开发进展顺利，并将于 2020 年第三季度末或第四季度初上市。

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根据 NokiaPowerUser 的报告指出，有消息人士透露，尽管由于冠状病毒的持续大流行造成各种限制，但上述手机的开发仍在按计划进行。虽然，不同国家/地区的确切发布日期仍取决于全球的具体情况。


消息人士称，HMD Global 目前正在测试诺基亚 9.3 PureView，诺基亚 7.3 和诺基亚 6.3 原型，并且正在稳步发展。

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作为旗舰机型，NokiaPowerUser 之前给出了诺基亚 9.3 PureView 的规格曝光，该机采用 6.29 英寸 OLED 屏，显示级别为 QHD+（2K HD），支持 120Hz 刷新率。搭载骁龙 865 处理器，6/8GB 运行内存，内置 4500 毫安时电池，支持无线充电。


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尤文图斯前锋C
沙发

看来还是原班人马

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
谜Mi
板凳

精瘦版1020，还别说。在这同质化严重的手机界还有点好看！

3小时前
来自 iPhone 11
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CHiLiam_周
地板

这个外观好看！

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
zhylwyhc
4 楼

除了苹果之外，感觉英文名好看的就只有诺基亚的这个

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Sttteve
5 楼

好喜欢这个造型！

2小时前
来自 iPhone X
小逗比他爹
6 楼

喜欢这个外观！老款的还在抽屉放着！是不是拿出来充满电

2小时前
来自 iPhone XR
Ernest95929
7 楼

最为诺基亚7（安卓机）支持者 放弃了。。机器一切正常使用 没root 升级不了系统去售后刷机居然还要钱！

2小时前
来自 iPhone XR
sisemao
8 楼

镜头这么大块玻璃，分分钟毛玻璃，败笔！

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
别执迷不悟
9 楼

好看

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
水果电脑
10 楼
希望它可以活过来
1小时前
来自 威锋网页版