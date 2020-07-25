诺基亚多款新机开发顺利 将于今年晚些时候上市

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诺基亚目前正在开发不同类别的多款智能手机，尽管过去有很多传言，但一份新报告指出，诺基亚 9.3 PureView，诺基亚 7.3 和诺基亚 6.3 的开发进展顺利，并将于 2020 年第三季度末或第四季度初上市。





根据 NokiaPowerUser 的报告指出，有消息人士透露，尽管由于冠状病毒的持续大流行造成各种限制，但上述手机的开发仍在按计划进行。虽然，不同国家/地区的确切发布日期仍取决于全球的具体情况。





消息人士称，HMD Global 目前正在测试诺基亚 9.3 PureView，诺基亚 7.3 和诺基亚 6.3 原型，并且正在稳步发展。





作为旗舰机型，NokiaPowerUser 之前给出了诺基亚 9.3 PureView 的规格曝光，该机采用 6.29 英寸 OLED 屏，显示级别为 QHD+（2K HD），支持 120Hz 刷新率。搭载骁龙 865 处理器，6/8GB 运行内存，内置 4500 毫安时电池，支持无线充电。



