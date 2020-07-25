Epic Games高管“喷”App Store政策：阻碍创新

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Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 在周五的采访中对苹果和谷歌各自的应用商店政策进行了谴责，称苹果和谷歌的策略阻碍了创新。





出现在 CNBC 的 Sweeney 称苹果的 App Store 为“绝对垄断”，指出这家科技巨头抽成了 30％的应用内购和交易。Epic Games 当前的热门游戏《堡垒之夜》产生了大量现金，并且始终是 App Store 和 Google Play 商店中表现最好的。





Sweeney 说：“苹果已经发明了绝对的垄断权，垄断了软件发行，软件货币化，从而破坏了生态系统。”他后来补充说：“如果每个开发人员都可以接受自己的付款并免除苹果和谷歌的 30％税，我们可以将节省下来的钱用于我们所有的消费者，并且玩家将在商品上获得更好的交易”。





他还对苹果决定禁止 iOS 上的第三方应用商店（包括 Epic Games Store）表示质疑。Epic 的平台于 2018 年在 macOS 和 Windows 上推出，是占主导地位的应用商店的经济高效替代方案。与 App Store 不同，Epic Games Store 只收取开发者 12％的销售份额，这使其成为开发者更具吸引力的选择。





现在，Epic 正在推进将其商店引入 Android 系统的计划，但 Sweeney 还是批评了谷歌设置类似苹果的障碍。“谷歌本质上是有意通过设置用户界面障碍来压制竞争的商店。”值得一提的是，Sweeney 是最近几周对应用商店政策提出批评的众多开发者之一。



