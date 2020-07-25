Epic Games高管“喷”App Store政策：阻碍创新

乔纳森森森 发表于: 07-25 11:09:15
来自 威锋网页版
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当然被“喷”的还有Google。

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Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 在周五的采访中对苹果和谷歌各自的应用商店政策进行了谴责，称苹果和谷歌的策略阻碍了创新。

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出现在 CNBC 的 Sweeney 称苹果的 App Store 为“绝对垄断”，指出这家科技巨头抽成了 30％的应用内购和交易。Epic Games 当前的热门游戏《堡垒之夜》产生了大量现金，并且始终是 App Store 和 Google Play 商店中表现最好的。


Sweeney 说：“苹果已经发明了绝对的垄断权，垄断了软件发行，软件货币化，从而破坏了生态系统。”他后来补充说：“如果每个开发人员都可以接受自己的付款并免除苹果和谷歌的 30％税，我们可以将节省下来的钱用于我们所有的消费者，并且玩家将在商品上获得更好的交易”。


他还对苹果决定禁止 iOS 上的第三方应用商店（包括 Epic Games Store）表示质疑。Epic 的平台于 2018 年在 macOS 和 Windows 上推出，是占主导地位的应用商店的经济高效替代方案。与 App Store 不同，Epic Games Store 只收取开发者 12％的销售份额，这使其成为开发者更具吸引力的选择。

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现在，Epic 正在推进将其商店引入 Android 系统的计划，但 Sweeney 还是批评了谷歌设置类似苹果的障碍。“谷歌本质上是有意通过设置用户界面障碍来压制竞争的商店。”值得一提的是，Sweeney 是最近几周对应用商店政策提出批评的众多开发者之一。


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Listerian
沙发

省下来的钱可以开展免费送活动😏

4小时前
来自 iPhone SE
琦帅86
板凳

每年评选优秀软件发奖金时不说话

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
guduxingzhe999
地板

将费用

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
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zhongdonghui
4 楼

app 各种启动页各种广告该 好好改改了 在强大的A芯片也挡不住广告耗时

3小时前
来自 iPhone XS Max
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Hnyixo
5 楼

意思就是，你的游戏收费是应该的，我给你的平台收费就不应该呗，不就是嫌赚的少了，就跟缴税一样，只不过税还可以偷，而这平台偷不了而已

3小时前
来自 iPhone XS
bySpeedMAX
6 楼
引用 @zhongdonghui 的回复

app 各种启动页各种广告该 好好改改了 在强大的A芯片也挡不住广告耗时

因为深受广告的影响，我现在手机只看微信，贴吧威锋bilibili全部靠ipad端的桌面级safari看，不得不说safari还蛮好用的
3小时前
来自 威锋网页版
zhylwyhc
7 楼

一定程度上阻碍创新，因为这30%的缘故，真正被用户青睐的优质APP才能相对更好的生存，但是对初入战场的小众APP是大考验

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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zhylwyhc
8 楼
引用 @zhylwyhc 的回复

一定程度上阻碍创新，因为这30%的缘故，真正被用户青睐的优质APP才能相对更好的生存，但是对初入战场的小众APP是大考验

王者荣耀是例外

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
yiwuren10
9 楼

这话别人说我还信，你个经常搞平台独占的不要碧莲的epic说就是个笑话

2小时前
来自 iPhone X
小小小小龙龙龙
10 楼

苹果能保证不要30%的服务费，你epic能保证省下来的30%的服务费能反馈于消费者？？？

2小时前
来自 iPhone 11