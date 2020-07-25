爆料：新iPhone在9月8日发布而ARM Mac在10月27日

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据外媒 AppleInsider 报道，有知情人士透露，苹果今年秋季的“iPhone 12”主题演讲将在 9 月 8 日（美国时间）举行，随后的 iPad Pro 和 Apple Silicon Mac 活动将在 10 月 27 日（美国时间）举行。





据熟知苹果消息的爆料者称，苹果将在 9 月 8 日星期二的在线活动中发布新的“ iPhone 12”产品线以及新的 Apple Watch 和 iPad 机型。





爆料者的名字叫“ihacktu”，它还声称苹果将在主题演讲中推出新版本的 AirPower。 尽管废弃了第一版的 AirPower，但有传言称该公司正在开发改进后的版本以推出市场。





正如苹果过去几年所做的那样，iHacktu 还表示，苹果将在 10 月 27 日星期二举行 iPad Pro 特定活动。该活动可能是线上，也可能不是线上的发布会。





爆料者还声称，除了新一代 iPad Pro 之外，苹果还将在活动中发布首批 Apple Silicon Mac 机型，包括 MacBook 和 13 英寸 MacBook Pro。





有趣的是，iHacktu 指出，苹果甚至可能会在活动中发布其所谓的“Apple Glass”增强现实设备。但也暗示，只有当主题演讲不是在线发布时，情况才会如此（才会发布）。





如果传闻属实的话，那么这个秋天非常值得期待。









编辑于 2020-07-25 10:24:56