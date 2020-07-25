Big Sur中发现新证据：Mac将来会支持面容ID

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苹果的面容 ID 功能允许通过面部扫描解锁设备，目前仅限于 iPhone 和 iPad，但在 macOS Big Sur 中找到的代码表明面容 ID 可能会在将来的 Mac 中使用。





向 Mac 添加原深感摄像头系统和面容 ID 将是苹果的下一步，据 9to5Mac 在最新的 Big Sur Beta 中发现的面容 ID 引用，包括具有支持“PearlCamera”功能代码的扩展。





自从 ‌iPhone‌ X 首次启用该功能以来，“Pearl”是苹果用于面容 ID 和原深感摄像头的系统代号。该扩展程序内部有“FaceDetect”和“ BioCapture”引用，这些名称暗示了 Mac 的原深感摄像头功能。





目前，苹果的 MacBook Pro 和 MacBook Air 机型使用 Touch ID，并在键盘中内置有 Touch ID 按钮，该按钮由机器中的 T2 芯片提供动力。自 2016 年 MacBook Pro 型号首次引入 Touch Bar 以来，Mac就开始支持 Touch ID。





目前尚无关于 Mac 可能获得面容ID支持的具体时间，但传闻针对 iMac，‌MacBook Air‌ 和 ‌MacBook Pro 等机器的一些重大设计调整已在路上。再加上苹果已经宣布过渡到 Apple Silicon 芯片，因此面容ID可能与这些更新一起推出。



