《对马岛之鬼》三天销量破240万份：第一方原创IP最快

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PS4 游戏《对马岛之鬼》在发售后获得了多数媒体和玩家的好评，而这也反映在了游戏的销量上。





今天（7月24日）官方 Twitter 确认，SuckerPunch 新作《对马岛之鬼》发售头三天的销售量达到了 240 万份，同时本作也成为了 PlayStation 销售最快的第一方原创 IP。PlayStation 也向开发商 SuckerPunch 送上了祝贺，同时也向全世界所有加入到境井仁旅途的玩家们表达了感谢之情。





开发商 Sucker Punch 官推也非常激动地表示，非常感激为《对马岛之鬼》如此惊艳首发做出贡献的每一个人，感谢所有玩过这款游戏的玩家，“它对我们来说意味着整个世界”。





此前玩家对本作的好评主要来自于过场极快的加载速度以及精美的画风描绘，再加上可以选用黑泽明风格打造出电影模式，游戏也就非常自然地获得了玩家的青睐。