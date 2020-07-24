Surface Duo再次获得蓝牙认证：仍未公布上市日期

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微软于 2019 年 10 月发布了 Surface Duo，但一直尚未确认确切的上市日期。昨天，该设备出现在联邦通信委员会（FCC）中。今天，在蓝牙 SIG 的数据库中也找到了这款设备，这些认证很好地表明了该公司已准备好发布这款产品。





Surface Duo 于去年 10 月也获得了蓝牙 SIG 的认证。但是近日它再次出现，并显示该设备支持蓝牙连接。





Surface Duo 的 FCC 列表显示了对美国主要LTE频段的一些支持。另外 Surface Duo 将搭载 Android 10 OS 系统。





Surface Duo 将配备一对 5.6 英寸的 AMOLED 显示屏，支持 1350 x 1800 分辨率和 4：3 的长宽比。据说该设备将搭载骁龙 855 移动平台和 6GB RAM。





它可能有多种存储选择，例如 64GB，128GB 和 256GB。电池电量为 3,460mAh，可以通过 USB-C 充电。配备一颗 1100 万像素的摄像头。其他功能包括 microSD 卡插槽，nano SIM 卡插槽，指纹读取器，3.5 毫米音频插孔以及对 Surface Pen 的支持。





微软预计很快就会开始加大 Surface Duo 的生产力度，争取在 8 月底或 9 月发布。



