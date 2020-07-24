新机realme V5官宣将于7月27日发布：采用全新材料

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realme 今天确认将在 7 月 27 日发布 realme V5 新机，虽然该公司通过预告片预热了智能手机的设计，但到目前为止尚未透露有关该设备的规格和功能的任何信息。





realme 表示手机将由全新材料制成，似乎将带有哑光的 AG 玻璃后盖，并采用更大的 realme 品牌标识。





最近，型号为 RMX2111/RMX2112 的 5G 智能手机获得了 TENNA 的认证，这可能是即将发布的 realme V5。该手机将配备 6.5 英寸 Full HD+ LCD 屏，屏幕比例为 20：9，并且前置摄像头采用打孔设计。据报道，该设备可能搭载联发科的天玑800芯片。





预计该设备将提供多种版本-6GB RAM 和 8GB RAM，以及三个存储选项-64GB，128GB 和 256GB。据报道，它配有 microSD 卡插槽，可用于扩展存储容量。





在相机方面则采用背面四摄组合：4800 万像素+ 800 万像素+ 200 万像素+ 200 万像素传感器组成。它将由 5,000mAh 电池供电，可能支持 30W 快速充电。





realme V5 可能还会有其他版本，包括 Pro 型号。



