印度高端制造的第一步：苹果开始在该国生产iPhone 11

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据《经济时报》报道，为大力推动政府的“印度制造”计划，苹果公司现已开始在印度位于泰米尔纳德邦金奈附近的富士康工厂生产 iPhone 11。





苹果之前已经在印度生产 iPhone，但没有高端产品。去年这种情况发生了变化，苹果开始在印度本地组装 iPhone XR，现在最新一代的 iPhone 11 机型也加入了这一行列。





根据报告，苹果正在分阶段提高产量，并将很快开始从印度向其他市场出口 iPhone，这可能会导致相同型号的机型在印度市场降价。据报道，苹果可以在印度本地组装的 iPhone 11 上节省约 22％的进口关税。





一开始苹果在印度市场生产第一代 iPhone SE，后来组装 iPhone 6s、iPhone 7、iPhone XR 和 iPhone XS。





该报告还补充，苹果还计划在印度钦奈附近的富士康工厂生产新款 iPhone SE 2020和 iPhone 11 Pro。





另据报道，下一代 AirPods 以及 2021 款 AirPods Pro 将在越南生产，该公司已经将 AirPods Pro 的生产转移到了越南。



