A12Z Mac mini原生跑分出炉：性能比之前大幅提升

乔纳森森森 发表于: 07-24 12:58:54
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此前跑分的应用需要通过转译实现，影响了跑分。

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苹果已经宣布未来 Mac 产品线将会过渡到 ARM 芯片，后来也向开发者提供了配备 A12Z 仿生芯片的 Mac mini。当时跑分出炉后的结果颇令人意外，因为许多应用没有针对 ARM 指令集进行重新编译（应用需通过转译实现），在效率上有很大的损失，表现也没有达到期望。

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今天据外媒报道，一份通过 A12Z Mac mini 进行本地（原生）跑分的结果出炉，无需转译的应用得出的跑分相较之前有了大幅度的提升。之前这款 Mac mini 在单核和多核分数分别为 833 和 2582，现在新的结果显示单核和多核分数分别为 1098 和 4555。相比之下，入门级 999 美元的 2020 款 MacBook Air Geekbench 单核得分为 1005，多核成绩为 2000。

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A12Z Mac mini 跑分已超过了 Surface ProX，同时 A12Z 仿生的 GPU 在 OpenCL 测试中击败了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7 的 GPU 。

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有爆料称苹果将于今年晚些时候投入生产的新款 13 英寸 MacBook Pro 将采用定制的 ARM 芯片，该芯片总共具有 12 个内核。


可以预见的是，未来推出的 ARM Mac 在性能上肯定还会有提高。




编辑于 2020-07-24 14:26:05

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ZHU爺
沙发

新的芯片估计实际性能和标压i5差不多，在macOS下运行，intel的优势完全是微乎其微了，个人猜测今年不止MacBook Pro，入门iMac也会更新使用arm处理器，现款MacBook Air倒猜测不太会用，今年三月份的更新已经算是翻倍提升还降价了，大概率之后会一直作为入门级产品直到两年左右armMac完全布局淡出产品线，现款MacBook Air宿命可能还是像旧款那样，永远作为一个入门级拉低Mac准入门槛的产品😂

4小时前
来自 iPhone 6S
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任e逍遥
板凳

这个分数不就是iPad pro的分数么……

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
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乔纳森森森
楼主
地板
引用 @任e逍遥 的回复

这个分数不就是iPad pro的分数么……

应该是跑分软件里没有a12z Mac mini的数据

3小时前
来自 iPhone XR
tudoubocai
4 楼

这就让牙膏厂有点尴尬了。本来预计，arm的性能会低些，可能先同在低负荷MacBook air上，可以降低风险。现在看来，不一定了……

3小时前
来自 iPhone 8
russianboy
5 楼
受不了你们这些弱爆的编辑，差强人意就是检验语文水平的试金石
3小时前
来自 威锋网页版
yhj999
6 楼
零售版Mac肯定用A14X处理器的，性能比A12Z翻倍是肯定的。估计用6+6核心
3小时前
来自 威锋网页版
yhj999
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复

新的芯片估计实际性能和标压i5差不多，在macOS下运行，intel的优势完全是微乎其微了，个人猜测今年不止MacBook Pro，入门iMac也会更新使用arm处理器，现款MacBook Air倒猜测不太会用，今年三月份的更新已经算是翻倍提升还降价了，大概率之后会一直作为入门级产品直到两年左右armMac完全布局淡出产品线，现款MacBook Air宿命可能还是像旧款那样，永远作为一个入门级拉低Mac准入门槛的产品😂

A14X性能最少比A12Z提高50%。
3小时前
来自 威锋网页版
cybersun
8 楼
windows咋办，抓紧啊。不过如果脱钩，怕是我们自研操作系统要出击了
3小时前
来自 威锋网页版
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55517436
9 楼
引用 @yhj999 的回复
A14X性能最少比A12Z提高50%。

桌面端的处理器命名后缀可能又要独立开了，就像iPhoneiPad pro系列的芯片区分开一样，另外就是作为Mac使用的话芯片的功耗可以不必过于保守，可以进一步释放处理器的性能

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
仰望45度的角
10 楼
引用 @cybersun 的回复
windows咋办，抓紧啊。不过如果脱钩，怕是我们自研操作系统要出击了
用Windows 买其他笔记本不香吗?
2小时前
来自 威锋网页版