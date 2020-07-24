A12Z Mac mini原生跑分出炉：性能比之前大幅提升

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苹果已经宣布未来 Mac 产品线将会过渡到 ARM 芯片，后来也向开发者提供了配备 A12Z 仿生芯片的 Mac mini。当时跑分出炉后的结果颇令人意外，因为许多应用没有针对 ARM 指令集进行重新编译（应用需通过转译实现），在效率上有很大的损失，表现也没有达到期望。





今天据外媒报道，一份通过 A12Z Mac mini 进行本地（原生）跑分的结果出炉，无需转译的应用得出的跑分相较之前有了大幅度的提升。之前这款 Mac mini 在单核和多核分数分别为 833 和 2582，现在新的结果显示单核和多核分数分别为 1098 和 4555。相比之下，入门级 999 美元的 2020 款 MacBook Air Geekbench 单核得分为 1005，多核成绩为 2000。





A12Z Mac mini 跑分已超过了 Surface ProX，同时 A12Z 仿生的 GPU 在 OpenCL 测试中击败了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7 的 GPU 。





有爆料称苹果将于今年晚些时候投入生产的新款 13 英寸 MacBook Pro 将采用定制的 ARM 芯片，该芯片总共具有 12 个内核。





可以预见的是，未来推出的 ARM Mac 在性能上肯定还会有提高。









编辑于 2020-07-24 14:26:05