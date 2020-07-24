搭载骁龙765的LG Q92现身Google Play Console

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本月初，有传言称 LG 计划发布几款 5G 智能手机，包括 LG Q92 5G。今天据外媒报道，Q92 的型号已出现在 Google Play Console 上。





和往常一样，Google Play Console 列表包括设备的正面渲染图。渲染图显示 Q92 正面将会采用打孔屏，里面为一枚自拍相机。





根据列出的详细信息显示，LG Q92 将搭载高通骁龙 765 芯片组，该移动平台是基于 ARM 的中端 SoC，也是首批集成 5G 调制解调器的芯片组-Snapdragon X5。该调制解调器支持高达 3.7 / 1.6 Mbps（下行和上载）以及 mmWave 和 Sub-6 的速度。该处理器还集成了 Adreno 620 GPU。该机型将搭载 6GB RAM，但是不能确定这是否属于基本型号。





LG Q92 的屏幕支持 2400 x 1080 的 FHD+ 分辨率，但屏幕尺寸仍然未知。此外，Q92 预装 Android 10 OS。





LG 尚未正式发布任何细节，不过据悉 Q92 是 LG Velvet 5G 的入门替代品。如果是这样的话，我们可能会很快看到这款手机的发布和上市。



