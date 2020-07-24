英特尔宣布7nm芯片上市时间推迟六个月

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英特尔今天在第二季度财报中表示，已将其 7nm 芯片的上市推迟了六个月，这会将发布日期推迟到 2022 年末或 2023 年初。





正如英特尔 2020 年第二季度财报中所指出的那样，基于 7nm 制程工艺的芯片原定于 2021 年底上市，但“将比之前预期相差大约六个月的时间”。据报道，英特尔首席执行官鲍勃·斯旺（Bob Swan）称7nm制程工艺中仍存在“缺陷”，延迟 6 个月意味着相关芯片的上市至少会推迟到2022年。





英特尔实际上表示，目前 7nm 制程工艺中存在的问题意味着生产进度落后于其内部产品路线图一年时间。不过出于某些原因，计划推迟一年仍然只会导致芯片延迟 6 个月上市。相比之下，AMD 基于 7nm 架构的 Ryzen 4000 芯片已经上市数月时间，远领先于英特尔。





虽然英特尔第二季度营收和调整后每股收益以及全年业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但受此消息影响，当日英特尔股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.65 美元，报收于 60.40 美元，跌幅为 1.06%。在随后的盘后交易中，英特尔股价下跌超 10%。



