iPhone 12 附带数据线谍照曝光：耐用度提升

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此前已有消息，苹果将在 iPhone 12 的包装盒内附赠编织材质的 USB-C 转 Lightning 线缆，近日消息人士 L0vetodream 发布了这根线缆的谍照。









此前，有国内媒体已经拿到了一批疑似这根 USB-C 转 Lightning 线缆并进行了评测，总体上而言这次谍照和当时曝光的基本一致，但曝光的颜色除了白色还有黑色。据该消息人士透露，黑色材质的线缆是为 iMac Pro 生产的，因此并不会出现在 iPhone 12 的包装盒内。





至于白色编织线缆的外观与目前的区别除了材质外，最大的不同是两端并没有加固环，但由于编织材质的特点应该会更耐用。该线预计长 1.05 m，直径 3.04 mm，相比前代无论是直径还是长度都有增加。





现在的数据线





值得一提的是，这是苹果首次曝光在 iPhone 产品线采用编织设计的数据线，2017 年他们曾为 Mac Pro 提供过编织的 Thunderbolt Pro 线缆和黑色编织 Lightning 线缆。





目前该消息人士已经删除了此推文，并且我们还没有得到该编织线一定配备在 iPhone 12 包装盒内的消息，因此还需要一点时间等待。





去年发布的 iPhone 11 仅 Pro 系列标配 USB-C 转 Lightning 线缆，因此今年苹果可能也会沿用此做法。

















编辑于 2020-07-24 17:09:34