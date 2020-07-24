《光环：无限》领衔，一文看尽「Xbox 游戏发布会」次世代游戏

微软在昨天晚上举办了一场 Xbox Game Showcase 次世代游戏发布会，带来了超过 20 款旗下第一方工作室以及其他第三方工作室打造的次世代游戏，为将于今年假期推出的 Xbox Series X 保驾护航。









▎《光环：无限》









作为整场发布会最令人期待的第一方游戏，《光环：无限》终于揭开了神秘面纱。在微软放出的 9 分钟实机演示中，玩家能够发现《光环：无限》加入了许多新鲜的机制，官方表示这一代将会拥有「全新的游戏机制、更大规模的战斗、前所未有的壮丽场景环境以及视觉效果。」





《光环：无限》将于 2020 年末发售，登陆 PC、Xbox Series X 和 Xbox One。





▎《腐烂国度 3》









《腐烂国度》系列最新作《腐烂国度3》正式公布，当寒冬末日逐渐来袭，不死的行尸你会如何面对？本作尚处于开发状态，暂未公布发售日期。





▎《黄昏降临时》









《黄昏降临时》是一款来自 INTERIOR/NIGHT 工作室的原创交互类剧情游戏，故事背景横跨几代人，设定在美国西南地区，讲述了有关坚韧、牺牲和过失在几代人之间的传承。故事由困在一起的两个家庭开始，随着剧情的推进，逐步演变为讲述人们在几十年间改变和成长的故事。





暂无发售日期。





▎《宣誓》









由黑曜石工作室开发，背景为奇幻世界的第一人称 RPG 游戏。暂无发售日期。





▎《极限竞速》









微软旗下赛车系列游戏《极限竞速》最新作，将以 4K/60 FPS 的规格开发，而且游戏将基于 ForzaTech 引擎将实现光线追踪效果，让画面变得进一步逼真。该作将登陆 Xbox Seriex X 和 PC，并会加入 Xbox Game Pass，暂无发售日期。





▎《天外世界：果根险境》









去年饱受好评的《天外世界》将在 9 月 9 日推出全新 DLC 《天外世界：果根险境》，除了带来新剧情，还将加入一系列新武器和新装备。





▎《潜行者 2》









知名第一人称恐怖射击游戏系列《潜行者》的最新作，《潜行者 2》据称将采用虚幻引擎 4 打造，2021 年上市。





由俄罗斯游戏开发团队打造的恐怖生存射击游戏《潜行者》以切尔诺贝利核灾难为故事背景，加上恐怖阴森的末日气氛广受好评。





▎《战锤 40K：黑潮》









《战锤 40K：黑潮》是一款四人合作动作游戏，故事背景设定在 Tertium 之巢，在这个新的战锤游戏中，和你的朋友一起对抗成群的敌人吧。





《战锤 40K：黑潮》将于 2021 年登陆 PC、Xbox Series X 平台。





▎《粘液（The Gunk）》









由《蒸汽世界》开发商 Thunderful Publishing 打造，玩家将要在一个广阔奇异的新世界展开冒险，面对恐怖的敌人，挑战不同的谜题，并最终在拯救失落星球的同时揭开谜团。





《蒸汽世界》将登陆 PC、Xbox Series X 和 Xbox One，暂未公布发布时期。





▎《梦幻之星 Online 2：新起源》









SEGA 宣布将推出《梦幻之星 Online 2：新世纪（Phantasy Star Online 2: New Genesis）》（简称《PSO2：NGS》），预计 2021 年展开营运。





线上动作角色扮演游戏《梦幻之星 Online 2》以其高度自由的角色定制系统以及战斗系统闻名，系列最新作《梦幻之星 Online 2：新世纪》即将与玩家见面。





根据官方表示，《梦幻之星 Online 2：新世纪》预计将在全世界（含日本、北美）上市。





▎《灵媒》









《灵媒》最早在五月份的 Inside Xbox 特别披露会上已经公布，这是一款由 Bloober Team 开发的新世代心理恐怖游戏，开发团队曾经的作品有《布莱尔女巫》《观察者》以及《层层恐惧》。





玩家在游戏中扮演 Marianne，一位同时生活在真实世界和精神世界中的灵媒。由于一直被一个孩童谋杀的场景所困扰，你决定前往一处废弃的旅馆，这个旅馆在很多年前曾发生了一起难以想象的惨剧。你将在这里探寻问题的答案。





这一次在 Xbox Game Showcase 会上放出的预告展示了游戏的更多玩法，预计将于 2020 年登陆 Xbox Series X 和 PC，同时也会加入 Xbox Game Pass。





▎《穿越火线 X》









《穿越火线 X》公布了战役模式宣传片，其中有实机演示画面，画面的操作都饱受好评，预计将于 2020 年登陆 Xbox One 和 PC。





▎《命运 2：凌光之刻》









《命运 2》以及最新的 DLC《凌光之刻》将会在 9 月登陆 XGP，同时会为次世代平台进行 4K/60 帧画面优化。





▎《神鬼寓言》









在发布会上上压轴的是重启之作《神鬼寓言》，前作是 Linehead Studios 于 2004 年制作的一款动作角色扮演游戏。





这个游戏运行在一个虚拟的世界「阿尔比恩」中。游戏中的主角是一个孤儿，玩家必须操控他，来实现他成为英雄的梦想。玩家在游戏中做的抉择会影响到这个角色的观念、思想以及反应，也可以选择让其成为一个正义或邪恶的英雄。在游戏中，玩家可以透过执行任务来一步步的了解到主角的家庭，亦可以透过一些选择性的任务来获得声望、经验值或金钱，并与游戏中的其他人物进行沟通、交易、偷窃或爱情关系。





重启的新《神鬼寓言》将登陆 Xbox Series X、PC，暂未公布发售日期。