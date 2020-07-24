Galaxy Note 20薄荷绿配色曝光：相当小清新

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昨天，Galaxy Note 20 的规格再次泄露，并透露了这款手机将拥有三种配色。除了铜（Mystic Bronze）、灰（Mystic Gray）配色之外，还有一款绿色（Mystic Green）配色。现在，绿色版本的渲染图已在网上出现。





该渲染图由推特用户 Roland Quandt 发布，他再次确认该手机将同时支持 4G 和 5G 版本。手机采用了一种类似薄荷色（绿色）的配色，匹配的 S Pen 也采用了一致的配色。颜色看起来非常清新，看起来会受到消费者的欢迎。





根据此前的爆料，Galaxy Note 20 将配备 6.7 英寸 FHD + 的 60Hz Super AMOLED 屏，内部搭载 Snapdragon 865 Plus 或 Exynos 990 处理器。在欧洲，它将采用 8GB RAM 和 256GB 的存储空间组合，而在其他市场则采用其他配置。





拍照方面，将会是 1200 万 + 1200 万 + 6400 万的后置组合，该手机还将配备 4300mAh 电池，支持快速有线和无线充电。配备 NFC，蓝牙 5.0，Wi-Fi 6 和 AKG 的立体声扬声器。







