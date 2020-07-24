苹果向公测用户推送iOS/iPadOS 14 Beta 2

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在向公测用户发布了首个 iOS 和 iPadOS 14 Beta 两周后，苹果今天再次向公测用户推送了 iOS 和 iPadOS 14 的第二个公测版。值得一提的是，第二个公测版对应昨天发布的第三个开发者测试版。





加入了 Apple Beta 测试计划的公共 Beta 测试用户可以在 iOS 设备上安装正确的证书后，通过无线方式下载 iOS/‌iPadOS‌ 14 更新。再次提醒大家，最好不要将更新安装在主要设备上，因为这是 Beta 版软件，可能存在严重的 Bug。





第二个公测版对应昨天发布的第三个开发者测试版，更新内容包括音乐图标调整、音乐应用资料库 UI 更新、音乐小组件调整、新增时钟小组件、新增提示弹窗、Memoji 加入新口罩样式等功能。如果想对本次更新有更详尽的了解，不妨回顾威锋网的这篇文章：iOS 14/iPadOS 14 beta 3 推送，我们发现了这些改动。





目前 iOS 和 iPadOS 14 依然处于前期调整阶段，如果你发现了什么新的功能，不妨在评论区中告诉我们。



