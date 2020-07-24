早高FENG：康宁推出史上最坚韧的大猩猩玻璃/ROG游戏手机3正式发布

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▎三星正在研发 Exynos 1000 芯片





三星被传出正在研发 Exynos 1000 芯片，预计将采用该公司先进的 5nm 工艺制造。虽然 Exynos 1000 最初可能是为了即将推出的 Galaxy S21 系列智能手机而开发，但有爆料者认为，三星可能也会将其用于即将推出的 Windows PC。这种基于 Exynos 1000 的 ARM 芯片可能用在三星自己的 Windows 系列笔记本电脑当中。看起来苹果在定制 ARM 芯片方面的工作，可能会迫使其他公司也步其后尘。





▎康宁推出史上最坚韧的大猩猩玻璃





康宁宣布推出史上最坚韧的大猩猩玻璃 Gorilla Glass Victus。经过实验室测试，康宁 Gorilla Glass Victus 能从高达 2 米的高度跌落至坚硬粗糙的表面保持完好，而其他品牌铝硅玻璃通常从不足 0.8 米的高度跌落时便出现损坏。康宁表示，Gorilla Glass Victus 抗刮擦性能也比康宁第六代大猩猩玻璃高两倍，与竞品铝硅玻璃相比更是高出四倍之多。康宁 Gorilla Glass Victus 将由三星首发，机型是 Galaxy Note 20 系列。





▎《哈利波特与魔法石》4K 修复 3D 版定档 8 月 14 日





昨天华纳兄弟电影官博宣布：《哈利·波特与魔法石》全新 4K 修复 3D 版定档 8 月 14日 全国上映，同时庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年。电影讲述从小父母双亡的小男孩哈利·波特是魔法师的后代。他的父母都被一个魔法界的坏巫师所杀，然而当坏巫师也企图杀死哈利波特时却被一种巨大的力量给阻止，哈利波特因此得以幸存。之后他与阿姨一家人同住，而且被送往魔法师学校就读，发生许多有趣又不可思议的经历。





▎ROG 游戏手机3 正式发布





昨天晚上，ROG 游戏手机3 正式发布。其采用一块 6.59 英寸 144Hz AMOLED 屏，拥有 6000mAh 大电池，搭载了目前更为领先的骁龙 865 Plus 移动平台，辅以最高 16GB 内存及 512GB 存储，支持 144Hz 刷新率/270Hz 触控采样率 AMOLED 屏幕，腾讯游戏深度定制。ROG 游戏手机3 精英版配备 12GB+128GB 存储组合，售价 3999 元；ROG 游戏手机3 经典版配备 12GB+128GB/12GB+256GB 存储组合，售价分别为 4299 元以及 4699 元；ROG 游戏手机3 至尊版则配备 12GB+512GB 或 16GB+512GB 的存储组合，售价分别为 6999 元与 7999 元。









编辑于 2020-07-24 09:45:10