又有一款疑似iPhone 12的电池曝光：2815mAh

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MySmartPrice 今天发布了可能用于 iPhone 12 其中一款型号电池的另一项认证，这和之前的预测有部分差异。





业界普遍预计苹果将在今年秋天发布四款 iPhone，包括一款 5.4 英寸机型，两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。先来回顾一下 MySmartPrice 之前对 iPhone 12 型号电池容量的预测：





‌‌iPhone 12‌‌（5.4 英寸）– A2471 – 2,227mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Max（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Pro（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max（6.7 英寸）– A2466 – 3,687mAh





上述规格显示 ‌iPhone 12‌‌ Max 和 ‌‌‌iPhone 12‌‌ Pro 将共享相同的 2,775mAh 电池。但是，今天在 C3 和 Safety Korea 认证平台上的信息表明，这两款 6.1 英寸型号的其中一款版本可能会获得容量更大的 2,815mAh 电池（型号 A2479）。





在没有其它来源证实的情况下，不同型号的电池容量仍然是个迷。但是，正如在之前的报告中指出的那样，iPhone 12 的电池容量普遍低于当前 iPhone 11 产品系列。‌实际上，iPhone 11 Pro Max ‌的电池续航是 iPhone 有史以来最长的，比 ‌iPhone XS‌ Max 还要多 5 小时。



