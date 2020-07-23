又有一款疑似iPhone 12的电池曝光：2815mAh

乔纳森森森 发表于: 07-23 21:15:42
来自 威锋网页版
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比之前曝光的电池容量大一丢丢。

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MySmartPrice 今天发布了可能用于 iPhone 12 其中一款型号电池的另一项认证，这和之前的预测有部分差异。

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业界普遍预计苹果将在今年秋天发布四款 iPhone，包括一款 5.4 英寸机型，两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。先来回顾一下 MySmartPrice 之前对 iPhone 12 型号电池容量的预测：


  • ‌‌iPhone 12‌‌（5.4 英寸）– A2471 – 2,227mAh
  • ‌‌iPhone 12‌‌ Max（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh
  • ‌‌iPhone 12‌‌ Pro（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh
  • ‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max（6.7 英寸）– A2466 – 3,687mAh


上述规格显示 ‌iPhone 12‌‌ Max 和 ‌‌‌iPhone 12‌‌ Pro 将共享相同的 2,775mAh 电池。但是，今天在 C3 和 Safety Korea 认证平台上的信息表明，这两款 6.1 英寸型号的其中一款版本可能会获得容量更大的 2,815mAh 电池（型号 A2479）。

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在没有其它来源证实的情况下，不同型号的电池容量仍然是个迷。但是，正如在之前的报告中指出的那样，iPhone 12 的电池容量普遍低于当前 iPhone 11 产品系列。‌实际上，iPhone 11 Pro Max ‌的电池续航是 iPhone 有史以来最长的，比 ‌iPhone XS‌ Max 还要多 5 小时。


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内裤反起穿
沙发

买不起了

昨天 21:44
来自 iPhone 11 Pro Max
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senjoy92
板凳

好不容易11系列的续航给我一点惊喜 想不到新款又得开倒车了 真是鱼与熊掌不能兼得

昨天 21:51
来自 iPhone 11 Pro Max
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qq7792723
地板
引用 @内裤反起穿 的回复

买不起了

真的买不起了

昨天 21:51
来自 iPhone X
gtrmini
4 楼
我也买不起，继续用一代SE
昨天 22:50
来自 威锋网页版
狮子座的流星雨
5 楼

真巧！我也买不起了！

昨天 22:52
来自 iPhone XR
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RID-717
6 楼

12ProMax 有可能是使用A2471的双电池 达到4400毫安时以上的电池容量 这可能也是为什么A2471的电池编号最靠后

昨天 23:04
来自 iPhone 8 Plus
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irwinjea
7 楼

真心觉得安卓在国内挺好用的

昨天 23:11
来自 iPhone XS Max
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瞎基巴搞
8 楼

比之前大0.00005毫安。

昨天 23:24
来自 iPhone 11 Pro
ZJK668
9 楼

感觉12啥也不行，就是凑合个东西，不得不出一样

昨天 23:30
来自 iPhone X
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漂在南山
10 楼

真巧，我也买不起了

昨天 23:33
来自 iPhone 11 Pro