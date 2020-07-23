特斯拉两款车型“登陆”《和平精英》：只加油不充电？

乔纳森森森 发表于: 07-23 20:48:54
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网友：人生第一辆特斯拉要来了。

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特斯拉又“上架”了新的车型，不过是在游戏《和平精英》里。

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今天下午《和平精英》官微宣布，全新的“特斯拉”车型将于明日上线，包括特斯拉 Model 3 和 Model X 两款车型，均提供珍珠白、冷光银与奇幻紫三款配色。

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在《和平精英》中，这两款特斯拉车型采用“独特的全景玻璃车顶、搭配电力驱动及全轮驱动”设计。号称让你轻松征服任意地形，在海岛上横扫千军，体验所向披靡的爽快感。


调研机构 Sensor Tower 最新数据显示，2020 年 5 月腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过 2.26 亿美元，较去年同期增长 41%，位列全球手游畅销榜冠军。


因为《和平精英》里的载具都需要捡汽油桶加油，这款游戏新车型也被网友调侃是“全球第一辆加油的特斯拉”。不过这辆车似乎也不容易抽到，估计又要小伙伴们好好氪金了。


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骚年先疯队
沙发

换装游戏…一个皮肤比一个皮肤离谱…价格也不低。还是刺激战场那时候好玩，还原端游，和平的信号值就很呆。

昨天 20:54
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美味基佬
板凳

这是燃油版特斯拉 乔森森

昨天 21:03
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乔纳森森森
楼主
地板
引用 @美味基佬 的回复

这是燃油版特斯拉 乔森森

smile
昨天 21:13
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笑对人生gt
4 楼
和平荒野行动😄
昨天 21:27
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布丁达人ym
5 楼

弱智游戏

昨天 23:24
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capfzw
6 楼

大几千吧？

14小时前
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viptingyi
7 楼

看难言抽过平均1660一辆超级贵，保升基本就一星一星的上，可比不了玛莎拉蒂那个时候我57就抽出来了，估计想当欧皇这次基本没有可能了。

8小时前
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Lifestyles
8 楼
我有个主播朋友1200抽了7个特斯拉币
7小时前
来自 威锋网页版
hxjcmxg
9 楼
引用 @布丁达人ym 的回复

弱智游戏

弱智玩不了的游戏

7小时前
来自 iPhone XS Max
hxjcmxg
10 楼

谁说烧油，现在油桶变燃料电池包了，

7小时前
来自 iPhone XS Max