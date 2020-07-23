特斯拉两款车型“登陆”《和平精英》：只加油不充电？

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









特斯拉又“上架”了新的车型，不过是在游戏《和平精英》里。





今天下午《和平精英》官微宣布，全新的“特斯拉”车型将于明日上线，包括特斯拉 Model 3 和 Model X 两款车型，均提供珍珠白、冷光银与奇幻紫三款配色。





在《和平精英》中，这两款特斯拉车型采用“独特的全景玻璃车顶、搭配电力驱动及全轮驱动”设计。号称让你轻松征服任意地形，在海岛上横扫千军，体验所向披靡的爽快感。





调研机构 Sensor Tower 最新数据显示，2020 年 5 月腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过 2.26 亿美元，较去年同期增长 41%，位列全球手游畅销榜冠军。





因为《和平精英》里的载具都需要捡汽油桶加油，这款游戏新车型也被网友调侃是“全球第一辆加油的特斯拉”。不过这辆车似乎也不容易抽到，估计又要小伙伴们好好氪金了。



