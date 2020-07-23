苹果未来mini-LED设备将采用超薄刚性PCB

乔纳森森森 发表于: 07-23 18:30:08
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未来iPad和MacBook都会用上。

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根据 DigiTimes 的最新报告，苹果将在其即将面世的 mini-LED 版 iPad 和 MacBook 中使用健鼎科技提供的超薄刚性 PCB 板。

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消息人士称，苹果的 mini-LED 背光模块将采用三层刚性板，与一般的刚性 PCB 相比，它们需要更高的平坦度和孔密度，以支持传质技术，而且材料的收缩/膨胀率也必须非常低。


根据今天的报告，由于制造商良好的成本控制能力和生产管理能力，苹果已将健鼎科技带入了苹果即将面世的 mini-LED 设备的供应链中。


该制造商将与台湾领先的 PCB 供应商臻鼎科技共享 mini-LED 背光模块的订单，但需要购买高精度钻孔机和其他自动化设备才能满足要求。据说该供应商将开始试制超薄刚性板样品，并可能在 2021 年初开始批量生产。

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苹果渴望采用 mini-LED 技术，因为它可以带来更薄，更轻的产品设计，同时提供与最新 iPhone 上使用的 OLED 屏相同的许多优点，包括良好的色域，高对比度和动态范围以及局部调暗等特性。


据分析师称，苹果有六款 mini-LED 产品正在研发中，预计将在 2020 年和 2021 年陆续亮相。苹果可能在今年晚些时候推出的 12.9 英寸 MacBook Pro 中首次展示该技术，随后是 27 英寸iMac Pro、14.1 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、10.2 英寸 iPad。以及 7.9 英寸的 iPad mini。


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害羞的小天使
沙发

咦？12.9寸的macbook pro？第一次听说

昨天 18:39
来自 iPhone XS
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vlovebb
板凳
沙发！mini-LED 技术，更薄，更轻 ！
昨天 18:42
来自 威锋网页版
bazc
地板
12寸的MacBook 还出不出了
昨天 18:42
来自 威锋网页版
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guduxingzhe999
4 楼

科技创新

昨天 18:49
来自 iPhone 7 Plus
美丽小姐姐
5 楼

led有希望了！

昨天 19:01
来自 iPhone XS Max
美丽小姐姐
6 楼

终于出来了

昨天 19:03
来自 iPhone XS Max
寻君2333
7 楼
引用 @bazc 的回复
12寸的MacBook 还出不出了

不出了，已经砍了。

昨天 23:27
来自 iPad Pro 2018（11 inch）
健身肌霸
8 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

咦？12.9寸的macbook pro？第一次听说

小编是个白痴

16小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
JiGe8573
9 楼

未来是多久？永远有多远？

9小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
cybersun
10 楼
mini-LED说了两年了，看看今年有没戏，ipad pro 12.9 5G mini-LED版，希望如此
8小时前
来自 威锋网页版