联发科发布天玑720芯片：或许很快就有千元5G手机了

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









今天上午，芯片制造商联发科发布新款 7nm 芯片天玑 720，集成低功耗 5G 调制解调器，内部采用 8 核心设计，其中由两颗 2GHz Cortex-A76 大核与六颗 2GHz Cortex-A55 小核组成，图像处理器集成 Mali-G57 MC3。





这款芯片支持 LPDDR4x 内存（最高 12GB 2133MHz）和 UFS 2.2 闪存。显示方面支持 HDR10+，最高 2520 × 1080 分辨率及 90Hz 刷新率；ISP 最高支持 6400 万像素传感器；集成语音唤醒（VoW）功能，可最大限度降低语音助理的待机功耗。





5G 方面，包括支持了 Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网、5G 双载波聚合、VoNR 语音服务、5G+4G 双卡双待。





联发科官方称，天玑 700 系列针对的是“普及型 5G 中端移动设备”，考虑到国内目前搭载天玑 800 的机型已经下沉到 1500 元左右价位，这颗新发布的天玑 720 未来应该会出现在 1000 元左右的入门级 5G 机型上。





很快，或许你就可以买到 999 元的 5G 手机了。



