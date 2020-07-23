联发科发布天玑720芯片：或许很快就有千元5G手机了

乔纳森森森 发表于: 07-23 18:14:50
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999元的5G手机我等你。

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今天上午，芯片制造商联发科发布新款 7nm 芯片天玑 720，集成低功耗 5G 调制解调器，内部采用 8 核心设计，其中由两颗 2GHz Cortex-A76 大核与六颗 2GHz Cortex-A55 小核组成，图像处理器集成 Mali-G57 MC3。

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这款芯片支持 LPDDR4x 内存（最高 12GB 2133MHz）和 UFS 2.2 闪存。显示方面支持 HDR10+，最高 2520 × 1080 分辨率及 90Hz 刷新率；ISP 最高支持 6400 万像素传感器；集成语音唤醒（VoW）功能，可最大限度降低语音助理的待机功耗。


5G 方面，包括支持了 Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网、5G 双载波聚合、VoNR 语音服务、5G+4G 双卡双待。

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联发科官方称，天玑 700 系列针对的是“普及型 5G 中端移动设备”，考虑到国内目前搭载天玑 800 的机型已经下沉到 1500 元左右价位，这颗新发布的天玑 720 未来应该会出现在 1000 元左右的入门级 5G 机型上。


很快，或许你就可以买到 999 元的 5G 手机了。


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vlovebb
沙发
沙发！不错，支持！
昨天 18:40
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害羞的小天使
板凳

希望早日追平高通

昨天 18:51
来自 iPhone XS
guduxingzhe999
地板

不错

昨天 18:51
来自 iPhone 7 Plus
小西大人
4 楼

加油，希望自助产业能跟上

昨天 19:11
来自 iPhone XS Max
bySpeedMAX
5 楼
👍
昨天 19:19
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ocyl
6 楼
小编：999元叫千元？smile
昨天 19:19
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iknow
7 楼
我觉得消费者如果真的清楚5G是什么 能带来什么，那么一定不会特别渴求5G手机。至少2年内不会
昨天 19:56
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abura
8 楼
新买拿到手机第一件事情, 把5G关闭
17小时前
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leedashone
9 楼
引用 @iknow 的回复
我觉得消费者如果真的清楚5G是什么 能带来什么，那么一定不会特别渴求5G手机。至少2年内不会
5G 很重要，但對手機用戶其實並不那麼重要。 可是要沒有手機用戶的話 5G 也推不動啊！所以....還是得有人上對吧。
15小时前
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crazykook
10 楼
放心，红米直接把天玑720放到百元机上
14小时前
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