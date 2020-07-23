中国首次火星探测任务探测器「天问一号」成功发射

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7 月 23 日 12 时 41 分，位于海南岛东北部的文昌航天发射场迎来了历史性时刻，长征五号遥四运载火箭发射升空，成功将执行我国首次火星任务的探测器「天问一号」送入预定轨道，预计在地火转移轨道飞行约 7 个月后抵达火星附近。









从东方红一号，到载人航天，再到「嫦娥奔月」传回世界上第一张月背影像图，中国的航天发展史也是中华名族自强不息的奋斗史。而天问一号作为我国的火星探测任务，背后自然也承担起了中国太空探索计划的愿景。





天问一号首席科学家助理魏勇介绍，本次天问一号火星探索将围绕生命这一主题，研究火星形貌和地质构造特征、火星表面土壤特征与水冰分布、火星表面物质组成等与生命物质相关的特性。









火星探索计划作为航天探索任务中难度系数非常大的项目，截止至目前全球一共进行了 40 多次火星探测，但成功率大概只有一半不到。





天问一号目前已经克服了首个难题，成功发射，接下来将在地火转移轨道飞行约 7 个月，然后迎来第二个关键节点，即能否在火星附近成功「刹车」，随后才能为后面的环绕和着陆提供条件。最后还得克服着陆时的「黑色七分钟」，对于全世界的火星探索任务来说，这个短暂的七分钟将是决定探测器生死的关键，因为火星和地球之间的遥远距离，地球上无法控制指挥，这个过程航天器只能靠设计好的程序来自动调整，没办法进行人为干预。









今年 4 月 24 日公布「天问一号」任务名的时候，我国更长远的行星探测计划也浮出水面。





据国家航天局发布，「天问系列」将成为中国行星探测的任务名，这一次飞往火星的「天问一号」探测任务只是其中第一次任务。这意味着，中国行星探测已经形成整体概念，目光已投向超越火星的更远行星。





根据目前公布的计划，我国第二次火星探测任务定于 2028 年左右，将在火星上采样返回。2030 年前我国计划开一次小行星探测，之后还计划进行木星系及行星际穿越探测。





编辑于 2020-07-23 14:50:40