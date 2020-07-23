iOS14 Beta 03版本发布：新增时钟小挂件，音乐图标改版













一起来看下该版本主要更新了哪些内容：









Update





1、音乐图标背景色由白色改成了红色，有点回归到iOS7-8.3版本的味道。









2、调整了音乐资料库的列表。

#上图来源网络#





3、首次滑入小组件会出现弹窗提示。













4、首次进入App资源库会出现弹窗提示。









5、首次长按主屏幕图标编辑时候会出现弹窗提示。









6、主屏新增时钟小挂件，可以同时添加最多4个城市/地区的时间。









7、5.8寸iPhone（iPhoneX、Xs、11 Pro）上带来了一个新的“显示缩放”选项，可以使屏幕上的图标，文本和其他元素变大。据推测这项功能是为了给较小尺寸的iPhone做准备（比如一直传言的5.4寸iPhone12）。

#上图来源网络#





8、跨程序复制粘贴出现的提示已汉化。









9、imessage拟我表情中新增了一个口罩样式。













10、小组件界面新增了编辑按钮。









11、流畅度略有所提升，系统内存依然占用较大。









Bug





1、时钟小挂件的本地时间和其他地区时间都是错误的，可以仔细看下图中时间。









2、天气小组件是一团黑（解决方放：删除小组件，打开天气App后重新添加小组件即可）









3、部分机型3D Touch暂时禁用





以上就是iOS14 Beta 03版本的主要更新内容，谢谢观看~