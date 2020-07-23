iOS14 Beta 03版本发布：新增时钟小挂件，音乐图标改版

日常拉肚子 发表于: 07-23 13:35:26
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今日凌晨苹果发布了iOS14开发者测试版第3个版本，在iOS14的小伙伴们可以通过「设置-通用-软件更新」来进行更新升级


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一起来看下该版本主要更新了哪些内容：



Update


1、音乐图标背景色由白色改成了红色，有点回归到iOS7-8.3版本的味道。

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2、调整了音乐资料库的列表。

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#上图来源网络#


3、首次滑入小组件会出现弹窗提示。

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4、首次进入App资源库会出现弹窗提示。

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5、首次长按主屏幕图标编辑时候会出现弹窗提示。

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6、主屏新增时钟小挂件，可以同时添加最多4个城市/地区的时间。

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7、5.8寸iPhone（iPhoneX、Xs、11 Pro）上带来了一个新的“显示缩放”选项，可以使屏幕上的图标，文本和其他元素变大。据推测这项功能是为了给较小尺寸的iPhone做准备（比如一直传言的5.4寸iPhone12）。

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#上图来源网络#


8、跨程序复制粘贴出现的提示已汉化。

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9、imessage拟我表情中新增了一个口罩样式。

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10、小组件界面新增了编辑按钮。

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11、流畅度略有所提升，系统内存依然占用较大。



Bug


1、时钟小挂件的本地时间和其他地区时间都是错误的，可以仔细看下图中时间。

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2、天气小组件是一团黑（解决方放：删除小组件，打开天气App后重新添加小组件即可）

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3、部分机型3D Touch暂时禁用 


以上就是iOS14 Beta 03版本的主要更新内容，谢谢观看~

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罗伯特_胤希
沙发

有时候出现断网几秒 然后又会恢复

打开相机，如果缩放拍啥，屏幕有一半就会闪个不停

有时候打开相机或者微信，手机重新自动重启

真是太多了

昨天 17:47
来自 iPhone 11 Pro
未本末
板凳
我怎么记得早上有一篇内容差不多的帖子
昨天 17:59
来自 威锋网页版
一叶飘萍
地板

时间小组件编辑一下就行了，选择北京时间。不是什么bug

昨天 21:05
来自 iPhone 11 Pro Max
查看1条回复
xingyiq
4 楼

为什么我的时间组件走时不准

昨天 23:17
来自 iPhone X
hpyme
5 楼

第七项在哪里设置

15小时前
来自 iPhone 11 Pro
chenfk1024
6 楼
引用 @一叶飘萍 的回复

时间小组件编辑一下就行了，选择北京时间。不是什么bug

就算你调成北京时间，过一段时间你会发现小组件的时间又不准了

15小时前
来自 iPhone XS Max
搁不住
7 楼

时间小组件没有问题 需要按住小组件编辑一下时间

13小时前
来自 iPhone X
JiGe8573
8 楼

13.51路过…

9小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
浩色青年
9 楼
没了3Dtouch，输入法移动图标超不爽
7小时前
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vlovebb
10 楼
看来6S再战5年没问题
1小时前
来自 威锋网页版