iOS 14 Beta图形素材显示5.4英寸新iPhone存在？

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在最新的 iOS 14 Beta 版中新发现的图形素材显示，苹果正在准备推出一款 5.4 英寸屏幕的新 iPhone。





据 9to5Mac 报道，今天发布的第三个 iOS 14 Beta 中的用户界面元素证实了此前的传闻，那就是苹果可能会推出一款小尺寸的 iPhone。





小屏 iPhone 的传闻今天似乎得到了官方的“认证”，对显示缩放无障碍功能的分析显示，该功能可以为视障用户动态放大某些显示元素，这一功能现已兼容 5.4 英寸屏。





目前，苹果的 iPhone 11 的对角线长度为 6.1 英寸，而旗舰产品 iPhone 11 Pro 则有 5.8 英寸和 6.5 英寸两种型号。





新近更新的显示缩放元素能够以 960 x 2079 的分辨率显示完整的可用的 UI，在 Mac 上似乎是 Xcode 的 iOS 模拟器。该分辨率与 iPhone X 共享长宽比，分辨率为 1125 × 2436 像素。





根据该报告，新的图形选项可以构成传闻中的 5.4 英寸 iPhone 型号的证据，这款新机预计将于今年秋季交付。





当然还有一种可能性是，未曝光的显示缩放修改是为了在更大的机型上进行缩放，不过支持的分辨率与现有的硬件传闻一致。





真正的全面小屏 iPhone 可能真的要来了，期待吗？



