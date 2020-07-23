IPPA 摄影大赛获奖作品揭晓，有人用 iPhone 4 拿了个第一

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被誉为「手机摄影界奥斯卡」的 IPPA 摄影大赛在昨天揭开了第十三界年度获奖者名单，成千上万名摄影师和摄影爱好者在 19 个类别（包括年度摄影师）中角逐，最终来自全球各地的五十多名摄影师斩获殊荣，其中包括了来自中国的 20 名获奖者。









年度摄影师的大奖得主是来自英国伦敦的街头摄影师 Dimpy Bhalotia，她从孟买完成学业后，移居伦敦，攻读时尚学士学位。帮助她拿下第一的照片是她在印度 Banaras 使用 iPhone X 拍摄的，照片中孩童跳水瞬间的肢体动作配合类似剪影的后期处理构成了一幅极富冲击力的作品。





// by Dimpy Bhalotia丨Shot on iPhone X





获得年度摄影师第一名的 Artyom Baryshau 来自白俄罗斯，作为非专业摄影的他凭借着对摄影的热爱和敏锐的摄影嗅觉拍下了这张名为「无墙」的照片，画面中一位工人正在给墙壁刷上蓝白间隔的油漆。值得一提的是，他所使用的设备是五年前发布的 iPhone 6。





// by Artyom Baryshau丨Shot on iPhone 6





来自中国成都的自由摄影赵戈砺在四位年度摄影师中排名第三，一幅在自家屋顶晒床单的照片在众多摄影作品中脱颖而出。





//<无题> by 赵戈砺丨Shot on iPhone XS Max





据赵戈砺自述，这张照片拍摄于 2020 年春天疫情最严重的时间：「每天都宅在家里，这张相片拍摄于自己家的屋顶，中午的时候一阵风吹着被单，有阳光照着，刚好晾晒的衣服也有影子在暗部里面，我当时脑海里面想到就像宫崎骏动画片中的飞毯一样，于是我就快速拍摄了下来。」「这张相片里面看起来很平静，而且空无一人，但是我觉得是在告诉画面的背后有幸福感和希望的存在。」





赵戈砺使用的设备是 iPhone XS Max，他表示自己最喜欢 iPhone 的「实况照片」功能，因为它可以帮助摄影师捕捉到动态的画面。「拍摄到这张相片前，在这个场景我应该用 iPhone 拍摄了几百张相片。」赵戈砺说道，「这次 IPPA 的这张获奖的相片，我就是打开实况功能拍摄下来的。」





同样来自中国的自由摄影师冯乃桉在系列类别中获得了第三名，他提交的作品时一组去年在北极旅行时拍到的鲸群捕猎照片。





// by 冯乃桉丨Shot on iPhone 11 Pro Max





「（这组照片是）去年在北极旅行时拍的，当时是在北纬 70 度的一个渔村租了船准备出海观鲸，天气一般但是风不大，运气很好遇到了好多鲸群正好在捕猎。船长说我们运气很好，看个头都是比较年轻的虎鲸和座头鲸，所以喜欢陌生的人类。时不时就会越出水面跟我们示好。」冯乃桉使用的设备是 iPhone 11 Pro Max，他说道：「最喜欢的是今年加入的多摄，以及它们之间的无缝切换」「在拍摄这组照片的时候，也是切换了三种不同镜头才能实现。顺畅的切换和连拍让我成功捕捉到了每一次鲸群跳出海面的镜头。」





IPPA 摄影大赛作为专门为 iPhone 摄影师设立的比赛，理论上只要你使用的是 iPhone，无论是最新的 iPhone 11 系列还是几年前的旧型号，都能够申请参赛。





所以在本届摄影大赛公布的获奖名单中，也不乏一些使用旧设备拍摄到精彩画面的摄影师：来自秘鲁的纪录片摄影师 Omar Lucas 使用了 iPhone 4，在阿亚库乔拍下了这幅名为「Knitting to heal wounds」的作品，三位披着红色披风、错落有致的人物成为画面中最吸睛的元素。





// by Omar Lucas丨Shot on iPhone 4





第十三届 IPPA 摄影大赛的完整获奖名单和作品可以点击这里查看。





看完这些精彩作品，你是否也跃跃欲试？在第十三届摄影大赛落幕之际，IPPA 也正式开启了第十四届的作品征集，只要你的作品使用 iPhone 拍摄，都可以去投稿参加（视提交作品数量需缴纳不同金额费用）。





编辑于 2020-07-23 11:50:31