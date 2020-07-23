Galaxy Z Flip 5G正式发布：售价12499元

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三星今天宣布推出 Galaxy Z Flip 5G 智能手机，这是一款与 2020 年初发布的机型基本相同的新设备，现在新增支持 5G 网络。





与先前型号的设计相同，Galaxy Z Flip 5G 可以对折并展开为完整的 6.7 英寸 AMOLED 显示屏。您也可以在“Flex 模式”中半打开设备，在显示屏的上半部分查看内容并与下半部分进行交互。





完全关闭时，Galaxy Z Flip 5G 的显示屏大小为 1.1 英寸，可以显示当前时间，传入的通知以及其他相关信息。如果您点击这些通知，则在打开手机时，会看到相关应用已打开并可以使用。





这款新手机仍然具有 3,300 mAh 的双电池，支持快速充电，侧面有电容式指纹传感器和面部识别功能。前置摄像头是 1000 万像素的自拍相机，而后置摄像头是 1200 万像素的超广角相机。





在内部，Galaxy Z Flip 5G 配备 8GB RAM 和搭载骁龙865 Plus 5G 移动平台。三星确保 Galaxy Z Flip 的外形尺寸不会因添加 5G 而增加，后者的长度约为 6.5 英寸，折叠后仅为 3.5 英寸。





Galaxy Z Flip 5G 从 8 月 7 日起正式开始在国内发售，售价为 12499 元，有冷山灰和迷雾金两个配色。



