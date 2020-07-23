苹果发布安全研究设备计划：提供“特殊”版iPhone

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









苹果今天发布了一个新的 Apple Security Research Device Program（苹果安全研究设备计划），该计划旨在为安全研究人员提供特殊的 iPhone，这些 iPhone 致力于通过独特的代码执行和遏制策略来进行安全研究。





苹果去年表示，它将为安全研究人员提供对“特殊” iPhone 的访问权限，这将使他们更容易发现安全漏洞和弱点，从而使 iOS 设备更安全，这似乎是目前正在推广的计划。





苹果提供给安全研究人员的 iPhone 的“封闭”程度要低于消费类设备，这将使发现严重的安全漏洞变得更加容易。





苹果表示，安全研究设备（SRD）可以提供访问权限，并且可以运行任何工具。但除此之外，其它方面与标准 iPhone 相似。 SRD 以 12 个月（可续期时间）为期提供给安全研究人员，但仍属于苹果的“财产”。使用 SRD 发现的错误必须“及时”报告给苹果或相关第三方。





苹果目前正在接受“安全研究设备计划”的申请。要求包括要加入 Apple Developer Program，并拥有在苹果平台上发现安全问题的跟踪记录。





参加该计划的人将可以访问大量文档，并可以与苹果工程师举行专门的论坛。





安全研究设备计划将与漏洞赏金计划同步运行，黑客可以向苹果提交错误报告，并获得高达 100 万美元的奖金。



