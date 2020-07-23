苹果目前已停止对iOS 13.5.1进行签名验证

乔纳森森森 发表于: 07-23 10:48:50
来自 威锋网页版
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iOS 13最新的版本是iOS 13.6。

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自 7 月 15 日发布 iOS 13.6 之后，苹果目前已停止对 iOS 13.5.1 进行签名验证，这意味着用户不再可能降级到该 iOS 版本。

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iOS 13.5.1 是一个安全更新，旨在解决使 unc0ver 越狱工具可与许多最新版本的 iOS（包括 iOS 13.5）兼用的漏洞。


苹果通常会在新版本发布后停止对旧版本的软件更新进行签名，以鼓励用户保持其操作系统为最新版本。


引入了汽车钥匙，Apple News 音频故事等功能的 iOS 13.6 是当前唯一可以安装在 iPhone 上的公开版本。苹果近期还为开发人员和公测人员推送了即将发布的 iOS 和 iPadOS 14 的 Beta 版本。

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iOS 13 的更新已经到了末期，苹果目前已经将开发重心转移到了 iOS 14。


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苹果库克乔布斯
沙发

呵呵

昨天 10:57
来自 iPhone XR
vlovebb
板凳
难搞，直接安卓
昨天 10:59
来自 威锋网页版
guduxingzhe999
地板

呵呵

昨天 11:07
来自 iPhone 7 Plus
尤文图斯前锋C
4 楼

我刚下好13.5.1准备刷回去。

昨天 11:34
来自 iPhone 7 Plus
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南巷近海
5 楼
基本操作！smile习以为常了！
昨天 11:53
来自 威锋网页版
查看3条回复
一般不闹心
6 楼
引用 @尤文图斯前锋C 的回复

我刚下好13.5.1准备刷回去。

已经关闭了。

昨天 12:14
来自 iPhone SE2
mengmaimai
7 楼
引用 @南巷近海 的回复
基本操作！smile习以为常了！
谁以为常？
昨天 12:34
来自 威锋网页版
手机锋友are7frx
8 楼

有人要告吗

昨天 12:55
来自 iPhone 7
Listerian
9 楼
引用 @mengmaimai 的回复
谁以为常？

这也能膜🤓

昨天 13:28
来自 iPhone SE
仰望45度的角
10 楼
传统手艺了
昨天 14:02
来自 威锋网页版