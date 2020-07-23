苹果目前已停止对iOS 13.5.1进行签名验证

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自 7 月 15 日发布 iOS 13.6 之后，苹果目前已停止对 iOS 13.5.1 进行签名验证，这意味着用户不再可能降级到该 iOS 版本。





iOS 13.5.1 是一个安全更新，旨在解决使 unc0ver 越狱工具可与许多最新版本的 iOS（包括 iOS 13.5）兼用的漏洞。





苹果通常会在新版本发布后停止对旧版本的软件更新进行签名，以鼓励用户保持其操作系统为最新版本。





引入了汽车钥匙，Apple News 音频故事等功能的 iOS 13.6 是当前唯一可以安装在 iPhone 上的公开版本。苹果近期还为开发人员和公测人员推送了即将发布的 iOS 和 iPadOS 14 的 Beta 版本。





iOS 13 的更新已经到了末期，苹果目前已经将开发重心转移到了 iOS 14。



