LG UltraGear新款电竞显示器发售：超6500元

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LG 近日发售了属于 UltraGear 系列的一款全新电竞显示器，该设备的型号为“ 27GN950-B”。





这款 UltraGear 电竞显示器具有 27 英寸的 4K 屏，纵横比为 21：9。除了支持 144Hz 的刷新率外，它还使用了 Nano IPS 技术，响应速度为 1ms（GTG）。





在色彩方面，它支持 10 位色彩和 DCI-P3 98％ 色域范围。此外它还支持 VESA 制定的 Display HDR 400，DSC，AMD FreeSync Premium Pro 技术，兼容 NVIDIA G-SYNC。





其分辨率为 3840 x 2160，亮度 400 坎德拉（标准值）/ 600 坎德拉（峰值亮度），对比度 1000：1，上下左右视角 178 度。





此外，这款电竞显示器配备了许多接口，例如两个 HDMI 和 DisplayPort 端口。显示器的背面还装有 Sphere Lighting 系统。





最后，这款 LG UltraGear 显示器的价格约为 100,000 日元，约合 6522 元。









编辑于 2020-07-20 22:36:38