Redmi发布真无线耳机AirDots 2：仅需79元

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去年三月，Redmi 品牌推出了其真无线耳机-Redmi AirDots，价格为 99 元。这款耳机非常受欢迎，以至于在推出后的几个月内，该公司售出了 300 万只。





今天 Redmi 宣布推出下一代真无线耳机-Redmi AirDots 2，其零售价 99 元，众筹价仅需 79 元。





据官方介绍，Redmi AirDots 2 真无线耳机搭载蓝牙 5.0 芯片，可以让我们在听歌、看电影、玩游戏的过程中连接更加流畅。





Redmi AirDots 2 真无线耳机拥有轻巧机身，重量仅 4.1g（单只耳机），不会给耳朵造成太大负担。此外，随耳机附赠 3 个型号（S/M/L）的耳塞。续航方面，据官方介绍 Redmi AirDots 2 单次充满电可连续使用约 4 小时，配合充电盒累计可使用约 12 小时。





Redmi AirDots 2 搭载 7.2mm 动圈单元，机身内置实体按键，支持一键控制音乐播放和通话。支持召唤 AI 语音助手，连续按两次即可唤醒小爱同学。





最后，这款耳机将于 7 月 22 日上午 10 点在小米商城、小米之家开启众筹。



