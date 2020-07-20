Redmi发布真无线耳机AirDots 2：仅需79元

乔纳森森森 发表于: 07-20 17:07:29
来自 威锋网页版
1337
12
只看作者
79元要什么自行车。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



去年三月，Redmi 品牌推出了其真无线耳机-Redmi AirDots，价格为 99 元。这款耳机非常受欢迎，以至于在推出后的几个月内，该公司售出了 300 万只。

image

今天 Redmi 宣布推出下一代真无线耳机-Redmi AirDots 2，其零售价 99 元，众筹价仅需 79 元。


据官方介绍，Redmi AirDots 2 真无线耳机搭载蓝牙 5.0 芯片，可以让我们在听歌、看电影、玩游戏的过程中连接更加流畅。

image

Redmi AirDots 2 真无线耳机拥有轻巧机身，重量仅 4.1g（单只耳机），不会给耳朵造成太大负担。此外，随耳机附赠 3 个型号（S/M/L）的耳塞。续航方面，据官方介绍 Redmi AirDots 2 单次充满电可连续使用约 4 小时，配合充电盒累计可使用约 12 小时。

image

Redmi AirDots 2 搭载 7.2mm 动圈单元，机身内置实体按键，支持一键控制音乐播放和通话。支持召唤 AI 语音助手，连续按两次即可唤醒小爱同学。


最后，这款耳机将于 7 月 22 日上午 10 点在小米商城、小米之家开启众筹。


全部回复(12)
只看作者
正序查看 倒序查看
大时代的小虾米
沙发

这个…真的不要自行车。是不是太便宜了？

2小时前
来自 iPhone XS Max
查看2条回复
美味基佬
板凳
引用 @大时代的小虾米 的回复

这个…真的不要自行车。是不是太便宜了？

太大一颗戴着不舒服 还不如平多多80块钱买个华强北AirPod

2小时前
来自 iPhone XS Max
大时代的小虾米
地板
引用 @美味基佬 的回复

太大一颗戴着不舒服 还不如平多多80块钱买个华强北AirPod

老哥，看图片是两颗啊

1小时前
来自 iPhone XS Max
落烬丶
4 楼

就一代而言，质感差，做工差，连接麻烦，除了小米牌子外跟其他9.9杂牌差不多

1小时前
来自 iPhone SE2
查看1条回复
手机锋友3tlhg46
5 楼
用起来还不错，但是待机的状态下好像总是有电流声，不知道其他的品牌有这个问题吗?1代和1S都有这个现象
1小时前
来自 威锋网页版
Listerian
6 楼

这跟1代比升级了个啥，难道芯片升级到洛达了😂

1小时前
来自 iPhone SE
Listerian
7 楼
引用 @落烬丶 的回复

就一代而言，质感差，做工差，连接麻烦，除了小米牌子外跟其他9.9杂牌差不多

9块9不至于，跟50左右的淘宝爆款差不多，多出来的钱是给线下店的利润

1小时前
来自 iPhone SE
guduxingzhe999
8 楼

华强北的就不错

45分钟前
来自 iPhone 7 Plus
九尾狐的yi巴
9 楼

连接不稳定。一个字 后悔😭

44分钟前
来自 iPhone XR
琦帅86
10 楼

评论笑死我了，有东西能拉低价格不是好事？现在骂粮厂就是政治正确？

16分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max